Ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός αναμετρώνται στο πρώτο παιχνίδι του 2026 με τους Φαρίντ και Μόρις να βιώνουν για πρώτη φορά ένα ντέρμπι που καθηλώνει την Ευρώπη.

Τα ντέρμπι Παναθηναϊκού AKTOR-Ολυμπιακού είτε γίνονται στο Telekom Center Athens, είτε στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» αποτελούν σημείο αναφοράς της μπασκετικής Ευρώπης και καθηλώνουν τον κόσμο.

Βέβαια, αυτές οι αναμετρήσεις έχουν πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ξεπερνούν την αγωνιστική ετοιμότητα των δυο «αιωνίων», καθώς παίζουν ρόλο η ψυχολογία, η πίεση που δημιουργεί η κάθε έδρα και η μεγάλη ένταση που δημιουργείται στο παρκέ.

Δυο παίκτες θα βιώσουν αυτή την ατμόσφαιρα για πρώτη φορά, ο λόγος για τον Κένεθ Φαρίντ του Παναθηναϊκού AKTOR και τον Μόντε Μόρις του Ολυμπιακού.

Μπαίνοντας λοιπόν στο Glass Floor του Telekom Center Athens οι δυο παίκτες ορίζουν την παρουσία τους μέσα από μια εξαιρετική φράση του σπουδαίου Αμερικανού προπονητή μπάσκετ Τζον Γούντεν, ο οποίος εστιάζοντας στην ψυχολογία και την προσπάθεια σε μια μεγάλη αναμέτρηση έλεγε «μην μετράς τον εαυτό σου με αυτά που έχεις πετύχει, αλλά με αυτά που είσαι ικανός να πετύχεις».

Αμφότεροι έχουν μεγάλη διαδρομή στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά πρώτη φορά θα ζήσουν ένα τέτοιο ντέρμπι, που κρατάει καθηλωμένη την μπασκετική Ευρώπη στους δέκτες της.

Τα ντέρμπι «αιωνίων» δεν συγχωρούν το λάθος. Κάθε κατοχή έχει βάρος και κάθε επιλογή (σωστή ή λάθος) μεγεθύνεται. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μόντε Μόρις και ο Κένεθ Φαρίντ ετοιμάζονται να ζήσουν για πρώτη φορά την εμπειρία της μονομαχίας των «αιωνίων», με διαφορετικούς ρόλους αλλά κοινή πρόκληση, να αντέξουν την ένταση και την πίεση που δημιουργούν αυτά τα παιχνίδια.

Ο Μόντε Μόρις προέρχεται από το ντεμπούτο του με τη Βίρτους Μπολόνια στη 18η αγωνιστική της Euroleague, στη νίκη με 97-94 επί ιταλικού εδάφους. Σε 14:11 λεπτά συμμετοχής δεν σκόραρε (0/1 δίποντα, 0/2 τρίποντα), όμως είχε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και μόλις 1 λάθος. Στοιχεία που δείχνουν πώς πιθανότατα θα προσεγγίσει και το ντέρμπι. Δηλαδή, να έχει τον έλεγχο του ρυθμού, να διιατηρήσει τις σωστές αποστάσεις μεταξύ των συμπαικτών του και να περιορίσει όσο μπορεί τα λάθη για την ομάδα του. Σε ένα παιχνίδι όπου τα γκαρντ πιέζονται σε κάθε επαφή, η ψυχραιμία μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με το σκοράρισμα.

Στην αντίπερα όχθη, ο Κένεθ Φαρίντ έρχεται με πιο ξεκάθαρο αγωνιστικό αποτύπωμα. Σε 9 αγώνες με τον Παναθηναϊκό, μετρά κατά μέσο όρο 22:05 λεπτά συμμετοχής, 8.8 πόντους, 7.6 ριμπάουντ και 1.2 τάπες, ενώ το 11.9 PIR αποτυπώνει τη συνολική του επιρροή. Το ερώτημα λοιπόν, γύρω από τον Φαρίντ δεν αφορά την ενέργεια - αυτή είναι δεδομένη- αλλά το πώς θα τη διαχειριστεί απέναντι σε έναν αντίπαλο που τιμωρεί κάθε λάθος.

Το ντέρμπι δεν απαιτεί από τους... πρωτάρηδες να βγουν μπροστά, αλλά να υπηρετήσουν τον ρόλο τους. Ο Μόντε Μόρις μέσα από την οργάνωση και τη σωστή απόφαση στη δημιουργία του παιχνιδιού. Ο Κένεθ Φαρίντ μέσα από τα ριμπάουντ, τις αλλαγές στην άμυνα και τις φάσεις δεύτερης ευκαιρίας. Αν το καταφέρουν, η πρώτη τους εμπειρία στους «αιώνιους» μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο τεστ χαρακτήρα, αλλά και σημείο αναφοράς για τη συνέχεια.