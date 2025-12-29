NBA: Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς «οδηγούν» την ψηφοφορία για το All Star Game!
Το All Star Game 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου του 2026 στο Λος Άντζελες.
Το φορμάτ θα είναι διαφορετικό με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς φέτος το παιχνίδι θα είναι ανάμεσα στην Team USA κόντρα στην Team World.
Στην ψηφοφορία για το All Star Game, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (υποψήφιος και για Αθλητής της Χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025) ηγείται της Ανατολικής περιφέρειας με συνολικά (1.192.296) ψήφους και δεύτερος συνολικά σε όλο το NBA.
Στη Δυτική περιφέρεια, ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ο πρώτος με (1.249.518) ψήφους, ο οποίος ηγείται ολόκληρου του NBA, αφήνοντας δεύτερον στη Δύση τον Νίκολα Γιόκιτς με (1.128.962).
Lakers' Luka Doncic and Bucks' Giannis Antetokounmpo lead the NBA's first 2025-26 All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/no0xNHMuXD— Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2025
