Το NBA έκανε γνωστά τα πρώτα νούμερα από την ψηφοφορία σχετικά με το All Star Game, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι αμφότεροι πρώτοι, ο καθένας στην περιφέρειά του.

Το All Star Game 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου του 2026 στο Λος Άντζελες.

Το φορμάτ θα είναι διαφορετικό με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς φέτος το παιχνίδι θα είναι ανάμεσα στην Team USA κόντρα στην Team World.

Στην ψηφοφορία για το All Star Game, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (υποψήφιος και για Αθλητής της Χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025) ηγείται της Ανατολικής περιφέρειας με συνολικά (1.192.296) ψήφους και δεύτερος συνολικά σε όλο το NBA.

Στη Δυτική περιφέρεια, ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ο πρώτος με (1.249.518) ψήφους, ο οποίος ηγείται ολόκληρου του NBA, αφήνοντας δεύτερον στη Δύση τον Νίκολα Γιόκιτς με (1.128.962).

