Χιτ - Μπουλς 134-91: Σαρωτικό Μαϊάμι κόντρα στους «ταύρους» (vid)
Οι Χιτ επικράτησαν με των Χιτ με 134-91 κάνοντας επίδειξη δύναμης.
Απάντησαν στην ήττα που είχαν κάνει από τους Μπουλς οι Χιτ στο ΝΒΑ. Η ομάδα από το Μαίάμι επικράτησε με 134-91 παίρνοντας μια εύκολη νίκη.
Από την πλευρά των νικητών ο Μπαμ Αντεμπάγιο είχε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Γουάιτ τελείωσε με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Για τους νικητές ο Λάρσον είχε 20 πόντους και ο Γουέρ μέτρησε 17. Οι Χιτ έχουν κάνει αρκετά εντυπωσιακά ματς μέσα στη σεζόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.