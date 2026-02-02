Οι Χιτ επικράτησαν με των Χιτ με 134-91 κάνοντας επίδειξη δύναμης.

Απάντησαν στην ήττα που είχαν κάνει από τους Μπουλς οι Χιτ στο ΝΒΑ. Η ομάδα από το Μαίάμι επικράτησε με 134-91 παίρνοντας μια εύκολη νίκη.

Από την πλευρά των νικητών ο Μπαμ Αντεμπάγιο είχε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Γουάιτ τελείωσε με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Για τους νικητές ο Λάρσον είχε 20 πόντους και ο Γουέρ μέτρησε 17. Οι Χιτ έχουν κάνει αρκετά εντυπωσιακά ματς μέσα στη σεζόν.