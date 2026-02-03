Βόμβα: Τέλος ο Βούτσεβιτς από τους Μπουλς, υπέγραψε στους Σέλτικς!

Οι Μπουλς έστειλαν στους Σέλτικς τον Νίκολα Βούτσεβιτς και πήραν τον Άνφερνι Σάιμονς.

Μια βραδιά γεμάτη ανταλλαγές στο ΝΒΑ. Αρχικά Γκρίζλις και Τζαζ αντάλλαξαν 8 παίκτες: και ο Τζάκσον πήγε Γιούτα. Στη συνέχεια οι Τίμπεργουλβς έκαναν χώρο με φόντο στον Γιάννη, ενώ οι Μπουλς πήραν Άιβι και Κόνλεϊ.

Αλλά δεν σταμάτησαν εκεί. Οι ταύροι έστειλαν στη Βοστώνη τον Νίκολα Βούτσεβιτς και ένα πικ δευτέρου γύρου για να φέρουν στο Σικάγο τον Άνφερνι Σάιμονς και ένα πικ δευτέρου γύρου σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Πλέον υπάρχει συνωστισμός στα γκαρντ για τους Μπουλς, αφού έχουν Γκίντεϊ, Γουάιτ, Κόνλεϊ, Σάιμονς, Ντοσούμνου και Άιβι.