Βόμβα: Τέλος ο Βούτσεβιτς από τους Μπουλς, υπέγραψε στους Σέλτικς!
Μια βραδιά γεμάτη ανταλλαγές στο ΝΒΑ. Αρχικά Γκρίζλις και Τζαζ αντάλλαξαν 8 παίκτες: και ο Τζάκσον πήγε Γιούτα. Στη συνέχεια οι Τίμπεργουλβς έκαναν χώρο με φόντο στον Γιάννη, ενώ οι Μπουλς πήραν Άιβι και Κόνλεϊ.
Αλλά δεν σταμάτησαν εκεί. Οι ταύροι έστειλαν στη Βοστώνη τον Νίκολα Βούτσεβιτς και ένα πικ δευτέρου γύρου για να φέρουν στο Σικάγο τον Άνφερνι Σάιμονς και ένα πικ δευτέρου γύρου σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.
Πλέον υπάρχει συνωστισμός στα γκαρντ για τους Μπουλς, αφού έχουν Γκίντεϊ, Γουάιτ, Κόνλεϊ, Σάιμονς, Ντοσούμνου και Άιβι.
BREAKING: The Chicago Bulls are trading center Nikola Vucevic and a second-round pick to the Boston Celtics for Anfernee Simons and a second-round pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/aScaobfZmv— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026
