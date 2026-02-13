Οι Μπακς (23-30) πέρασαν νικηφόρα από την Οκλαχόμα, επικρατώντας των Θάντερ (44-14) με 110-93, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ουσμάν Ντιένγκ απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Ο Ουσμάν Ντιένγκ βρέθηκε μέσω ανταλλαγής στους Μιλγουόκι Μπακς λίγο πριν εκπνεύσει η trade deadline και ήταν εκείνος που οδήγησε τα «Ελάφια» στη νίκη με 110-93 απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Ο 22χρονος φόργουορντ γέμισε τη στατιστική του κόντρα στους Θάντερ με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ, έξι ασίστ και τέσσερα μπλοκ για το Μιλγουόκι, που βελτίωσε το ρεκόρ του σε 23-30.

Από εκεί και πέρα, ο A.J. Γκριν σημείωσε 17 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις έκανε double-double με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Για την Οκλαχόμα, που παρατάχθηκε χωρίς τον Σέι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ και τον Τζέιλεν Γουίλιαμς, ο Τσετ Χόλμγκρεν πέτυχε 16 πόντους και μάζεψε 13 ριμπάουντ.

Επίσης, ο Νίκολα Τόπιτς, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί τη φετινή σεζόν μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο των όρχεων, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο NBA!

Ο Σέρβος γκαρντ, που είχε χάσει επίσης την πρώτη του χρονιά λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού, μπήκε στο παιχνίδι στα τέλη της πρώτης περιόδου και γνώρισε την αποθέωση από το κοινό.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-30, 55-67, 73-89, 93-110.

