Ο Νίκολα Τόπιτς, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο των όρχεων, πάτησε παρκέ απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς και γνώρισε την αποθέωση.

Ο Νίκολα Τόπιτς ήταν το πρόσωπο της βραδιάς στην αναμέτρηση των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Μιλγουόκι Μπακς τα ξημερώματα της Παρασκευής 13/2, αφού πάτησε παρκέ για πρώτη φορά σε αγώνα NBA μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο των όρχεων τον περασμένο Οκτώβριο!

Ο Σέρβος γκαρντ, ο οποίος είχε επιλεγεί στο Νο.12 του NBA Draft του 2024, πέρασε στον αγώνα στα τέλη της πρώτης περιόδου και γνώρισε την αποθέωση από το κοινό που του χάρισε ένα συγκινητικό standing ovation. Έτσι έκανε το ντεμπούτο του στο NBA, αφού είχε χάσει επίσης την πρώτη του χρονιά λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού.

Ο Τόπιτς είχε ξεκινήσει χημειοθεραπείες μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο των όρχεων. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, αγωνίστηκε σε δύο παιχνίδια της θυγατρικής ομάδας των Θάντερ στη G-League, τους Οκλαχόμα Σίτι Μπλου, σημειώνοντας 22 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Στα 12 λεπτά που έμεινε στο παρκέ κόντρα στους Μπακς, είχε 2 πόντους με 1/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα και τρία ριμπάουντ.