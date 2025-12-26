Άρης: Οι Κουλμπόκα και Άντζουσιτς «μυήθηκαν» στα ελληνικά Χριστούγεννα
Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, οι παίκτες του Άρη άφησαν για λίγο τα παρκέ και μπήκαν σε… γιορτινό mood, πρωταγωνιστώντας σε ένα βίντεο που είχε άρωμα Ελλάδας και Χριστουγέννων. Αφορμή; Τα παραδοσιακά γλυκά της εποχής και μια «δοκιμασία» γεύσης που εξελίχθηκε σε διαγωνισμό προτιμήσεων.
Οι Αρνόλντας Κουλμπόκα και Ντανίλο Άντζουσιτς πήραν θέση μπροστά στον φακό και δοκίμασαν για πρώτη φορά μελομακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες. Στο ρόλο των «ξεναγών» της ελληνικής παράδοσης, οι Τανούλης και Πουλιανίτης ανέλαβαν να εξηγήσουν τι ακριβώς περιέχει το κάθε γλυκό, με τις αντιδράσεις των συμπαικτών τους να προσφέρουν απολαυστικές στιγμές.
Δείτε το βίντεο
@aris.basketball.club
ΟΛ ΓΚΡΙΣ ΙΖ ΙΤΙΝΓΚ ΦΕΡΣΤ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΟ | Rating Greek Christmas sweats♬ original sound - aris.basketball.club
