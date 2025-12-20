Γκαρμπαχόσα για NBA Europe: «Μπάγερν και Βιλερμπάν ενδιαφέρονται, δεν ξέρω τι θα κάνουν Ρεάλ και Μπαρτσελόνα»

Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα γιόρτασε τα 48α γενέθλια του και παραχώρησε μία πολύ μεγάλη συνέντευξη στην El Pais μιλώντας για το NBA Europe.

Το πρότζεκτ του NBA Europe αποτελεί ένα... καυτό ζήτημα κι όσο περισσότερες ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον, τόσο δημιουργούνται ακόμα πιο πολλές απορίες γύρω από τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του.

Αναλυτικά

«Tο ευρωπαϊκό μπάσκετ, βρίσκεται εν μέσω μιας μετάβασης προς κάτι πολύ λαμπρό. Αν μιλάμε για την άφιξη του NBA στην Ευρώπη και την αναδιάρθρωση των συλλογικών διοργανώσεων των συλλόγων, βρισκόμαστε σε μια περίοδο μελέτης και λήψης αποφάσεων που θα επηρεάσει το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ για τα επόμενα 25 χρόνια.

Για πολλούς λόγους. Οικονομικοί, ανταγωνιστικοί και για την υγεία των παικτών. Δεν καταλαβαίνω το γεγονός ότι ένας προπονητής λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια, ενώ αυτή η αύξηση έχει εγκριθεί από τη ομάδα του. Το NBA Europe θα έχει 12 ομάδες συν τέσσερις που προέρχονται από το BCL [Basketball Champions League] και τα εθνικά πρωταθλήματα.

Είναι ήδη ένα πρόγραμμα που μετατρέπεται από μια διοργάνωση 20 ομάδων σε μια 16 ομάδων. Για ποιους υπάρχουν τόσα παιχνίδια; Μόνο το 0,9% των παικτών στην Ευρώπη φτάνουν τα 90 παιχνίδια ανά σεζόν, και αυτά είναι στη διοργάνωση που συνεχώς επεκτείνεται. Παίκτες από την Ουνικάχα, την Τενερίφη, τη Μούρθια… παίζουν 50 παιχνίδια. Για ποιο πράγμα μιλάμε; Επιπλέον, οι σύλλογοι δυσκολεύονται να εξισορροπήσουν τα οικονομικά τους, και το NBA είναι ο αθλητικός οργανισμός στον κόσμο με τη μεγαλύτερη ικανότητα δημιουργίας εσόδων.

Γιατί είναι αυτό κακό; Θα δημιουργήσουμε καλύτερους μισθούς, περισσότερη ψυχαγωγία και αυτά τα κέρδη θα επενδυθούν στην ανάπτυξη νέων παικτών. Η EuroLeague είναι μια σπουδαία διοργάνωση, αλλά κάτι δεν πάει καλά όταν οι σύλλογοι υποφέρουν τόσο πολύ οικονομικά και ολόκληρο το οικοσύστημα βιώνει μια απώλεια 60%. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Το NBA έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα. Είναι μια ιστορική ευκαιρία για την επανεκκίνηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο μέλλον.

Είναι ο νόμος της ελεύθερης αγοράς. Το 2000, το μονοπώλιο της FIBA ​​δεν μπορούσε να επιτραπεί και δημιουργήθηκε η EuroLeague. Σωστά, αυτοί είναι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ορίστε, τώρα ας ανταγωνιστούμε. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε συναντηθεί για να βρούμε λύσεις.

Το έχω προσπαθήσει. Η FIBA ​​Europe είναι εδώ για να ενώσει. Αν μπορούμε να συνεργαστούμε, είναι φανταστικό. Αν όχι, ας ανταγωνιστούμε. Πάντα προσπαθώ να φτάνω σε συμφωνίες και θα συνεχίσω να προσπαθώ μέχρι να εξαντληθώ. Αυτό σημαίνει ότι είμαι αισιόδοξος; Όχι τόσο όσο ήμουν πριν από ενάμιση χρόνο. Τότε, ήμουν πολύ αισιόδοξος. Μετά από όλο αυτό το διάστημα χωρίς να έχω κάνει καμία πρόοδο».

Για το αν ένα σχίσμα είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Το σπουδαίο είναι ότι οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη μπορεί να είναι μέρος του NBA Europe. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία γύρω από αυτή τη διοργάνωση. Τα εθνικά πρωταθλήματα είναι το καθημερινό μας ψωμί και αν αγωνιστείς καλά εκεί, θα ανταμειφθείς. Αυτή είναι η αξιοκρατία, το ίδιο το πνεύμα του ανταγωνισμού. Όποιος κερδίσει την ACB θα μπορεί να αγωνιστεί σε κάτι τόσο μεγάλο όσο το NBA FIBA ​​​​Europe».

Για τη δημιουργία ομάδων από ποδοσφαιρικά κλαμπς: «Αυτή είναι μια μάλλον επιφανειακή εκτίμηση. Το μπάσκετ είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές άθλημα στη Μεγάλη Βρετανία. Στο Μάντσεστερ, υπάρχει ένα στάδιο 18.000 θέσεων διαθέσιμο για μια νέα ομάδα μπάσκετ. Υπάρχει βάση οπαδών. Αυτό που έλειπε είναι ένα φιλόδοξο έργο. Αν υπάρχουν επενδυτές που θέλουν να ιδρύσουν έναν σύλλογο, είναι επειδή έχουν εντοπίσει ένα κενό για τους παίκτες και τους φιλάθλους. Είναι καλό να επεκτείνουμε την αγορά και να προσεγγίσουμε πόλεις που γίνονται νέα κέντρα ενδιαφέροντος».

Για τη Ρεάλ και τη Μπαρτσελόνα: «Δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνουν. Είμαστε ακόμα στη φάση της δημιουργίας. Είμαστε ευχαριστημένοι που ομάδες όπως η ASVEL και η Μπάγερν Μονάχου έχουν δείξει ενδιαφέρον. Είναι το καλύτερο σημάδι ότι υπάρχει ανανεωμένος ενθουσιασμός».

Για τα Παράθυρα: «Δεν είναι τόσο θετικό όσο θα θέλαμε. Τον Νοέμβριο, οι αγώνες της Euroleague και των εθνικών ομάδων δεν συνέπιπταν την ίδια μέρα, αλλά είναι πολύ δύσκολο για έναν παίκτη να συμμετέχει σε όλα. Έχουμε δει την περίπτωση του Σενγκέλια. Έχει μια αξιοσημείωτη δέσμευση στη Γεωργία, αλλά δεν είναι σωστό να πρέπει να επιλέξουν».