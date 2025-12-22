Επιβαρυντικό για την ΑΕΚ το φύλλο αγώνα του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Τι γράφτηκε στο φύλλο αγώνα του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ένταση που υπήρξε στον αγωνιστικό χώρο της αίθουσας «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ και τον προημιτελικό του Κυπέλλου της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, μεταφέρθηκε και στη σύνταξη του φύλλου αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του κατήγγειλε «εισβολή οπαδών της ΑΕΚ», χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες, με πλήρη καταστρατήγηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, τις συνθήκες τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις κερκίδες».

Στο φύλλο αγώνα γράφτηκε για την ένταση μεταξύ των παικτών, «με αποτέλεσμα να προκληθεί γενική σύρραξη παικτών και των δύο ομάδων με την είσοδο κάποιων ακόμη θεατών η οποία έληξε με την επέμβαση των ψυχραιμότερων και από τις δύο ομάδες παραγόντων και μη».

Αναλυτικά τα όσα γράφτηκαν

«Στο φύλλο αγώνα γράφτηκαν τα ακόλουθα: Στο 29:27 λεπτό του αγώνα οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας πέταξαν νερό στο γήπεδο με αποτέλεσμα διακοπή του αγώνα και πρώτη προειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος α. Με τη λήξη του αγώνα εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο δύο οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας και κινήθηκαν προς τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΟΚ) σε πολύ κοντινή απόσταση. Την ίδια στιγμή ο παίκτης της Α' ομάδας με αριθ. φανέλας 23 και αριθ. δελτίου ΟΧΕ 86518 FERNANDES MARIA DAVYES Wilson Franscisco ήρθε σε αντιπαράθεση με τον παίκτη της Β' ομάδας SHEBIB MAMDOUG HASHEM Mohamed με αριθ. φανέλας 73 και αριθ. δελτίου ΟΧΕ 88018 , με αποτέλεσμα να προκληθεί γενική σύρραξη παικτών και των δύο ομάδων με την είσοδο κάποιων ακόμη θεατών η οποία έληξε με την επέμβαση των ψυχραιμότερων και από τις δύο ομάδες παραγόντων και μη, καθώς και με την είσοδο διμοιρίας ΜΑΤ απλά για την περιφρούρηση της τάξης και με την επέμβαση των επιφορτισμένων από την υπηρεσία αστυνομικών. Τα δελτία των ανωτέρω αθλητών κρατήθηκαν».