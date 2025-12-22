Η επιστολή των εργαζομένων της ΕΣΚΑΝΑ για το «λουκέτο»: «Πολυετής αδικία και μάχη για τα αυτονόητα»!

Οι εργαζόμενοι της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., με ανοιχτή επιστολή τους, ενημέρωσαν για το σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει η Ένωση. Περίπου 40 αγώνες αναβλήθηκαν, και μένει να φανεί η τύχη των αναμετρήσεων σε Άνδρες και Παιδικοεφηβικά το διήμερο 22-23/12.

Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. αντιμετωπίζει σημαντικές λειτουργικές δυσκολίες, με τον κίνδυνο διακοπής των πρωταθλημάτων να γίνεται πράξη, καθώς περίπου 40 αγώνες αναβλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Πλέον, μένει να φανεί η τύχη των αγώνων σε επίπεδο Ανδρών τη Δευτέρα 22/12 και Παίδων-Εφήβων την Τρίτη 23/12. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι της Ένωσης ενημέρωσαν για το σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας και την εμπλοκή της ΕΟΚ σε αυτό.

Αναλυτικά

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχουμε περιέλθει οι υπάλληλοι της ΕΣΚΑΝΑ, μετά από μια πολυετή αδικία και μία πολύμηνη μάχη για τα αυτονόητα εργασιακά δικαιώματα μας, που μας οδήγησαν στην ύστατη -πλην αξιοπρεπή- λύση της επίσχεσης εργασίας που πραγματοποιήσαμε την περασμένη εβδομάδα.

Τα προβλήματα μας υπάρχουν από το 2021, όταν σταμάτησε η ΕΟΚ να χορηγεί στις Ενώσεις χρήματα για το Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας, ανακοινώνοντας στις Διοικήσεις να σταματήσουν να μας δίνουν μια παροχή που όλοι οι υπάλληλοι Ενώσεων πανελλαδικά λαμβάναμε επί χρόνια ως υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας.

Με πολυετή δικαστικό αγώνα και έξοδα που στερήσαμε από τις οικογένειές μας, δικαιωθήκαμε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, με την αμετάκλητη σήμερα απόφαση 5396/2024 του Εφετείου Αθηνών, να αναγνωρίζει ότι μας οφείλονται δώρα και επίδομα αδείας.

Μέχρι το Σεπτέμβρη του 2024 μας καταβάλλονταν κανονικά η μισθοδοσία μας, όπως συμβαίνει επί δεκαετίες.

Από τον Οκτώβρη 2024 και μετά, έπαυσε για άγνωστους σε εμάς λόγους, η καταβολή της επιχορήγησης στην ΕΣΚΑΝΑ από την ΕΟΚ. Να τονίσουμε ότι η παύση αυτή αφορούσε μόνον την ΕΣΚΑΝΑ, όλες οι άλλες Ενώσεις λάμβαναν κανονικά από την ΕΟΚ τακτικές μηνιαίες καταβολές.

Ακολούθησε μια πολύμηνη πορεία παραιτήσεων μελών του ΔΣ και ορισμού προσωρινής Διοίκησης Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία ανέλαβε τελικά το Φεβρουάριο του 2025.

Τους πέντε αυτούς μήνες, οι εργαζόμενοι στην ΕΣΚΑΝΑ παραμείναμε απλήρωτοι, αλλά πιστοί στην απρόσκοπτη, καθημερινή λειτουργία της Ένωσης, όπως συμβαίνει τόσα χρόνια. Άσχετα αν δημιουργήσαμε οφειλές στα σπίτια μας, άσχετα αν πηγαίναμε στη δουλειά μας κάθε μέρα επί 150 ημέρες χωρίς να ξέρουμε αν και πότε θα λάβουμε τη μισθοδοσία μας.

Από τον Μάρτιο του 2025 ξεκίνησε να μας καταβάλλεται η μισθοδοσία μας, αλλά μόνο η τρέχουσα. Ποτέ και κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη να μας απαντήσει στο ΠΟΤΕ θα λάβουμε τα οφειλόμενα δεδουλευμένα μας, αλλά και πότε θα μας καταβληθούν τα δικαιούμενα Δώρα και επιδόματα, για τα οποία δικαιωθήκαμε δικαστικά.

Εμείς, όμως, εκεί. Αναμέναμε με καλοπιστία να ορθοποδήσει η ΕΣΚΑΝΑ, με σεβασμό κυρίως στην οικονομική συνεισφορά των Σωματείων της Ένωσης, που το καλοκαίρι του 2025 έβαλαν γενναία πλάτη για τη στήριξή της, για να καλυφθούν όλα τα μηνιαία έξοδα της Ένωσης, μιας και η ΕΟΚ αποφάσισε (και πάλι) να καταβάλλει μειωμένη επιχορήγηση στην ΕΣΚΑΝΑ (κατά 40%).

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι με τα χρήματά σας αυτά, δεν πληρώθηκε κανένας οφειλόμενος μισθός μας, πληρώθηκαν λειτουργικά έξοδα της Ένωσης, ανάμεσα σε αυτά ρυθμίσεις που είχαν χαθεί και τεράστιες προσαυξήσεις προς τον ΕΦΚΑ, που προέκυψαν από την πολύμηνη μη καταβολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της ΕΣΚΑΝΑ (οφειλόμενα ένσημα).

Στην ουσία, κάθε μέρα αυτούς τους πέντε μήνες που δεν καταβάλλονταν η επιχορήγηση, η ΕΣΚΑΝΑ χρεώνονταν με μεγάλες προσαυξήσεις οφειλών και προς το Δημόσιο.

Εμείς, όμως, πάλι εκεί, στην εργασία μας από σεβασμό στα σωματεία.

Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, ξαφνικά στις 25 Νοέμβριου 2025 ενημερωθήκαμε ότι δε θα λάβουμε τη μισθοδοσία του μηνός Νοεμβρίου 2025, καθώς σταμάτησε να επιχορηγεί εκ νέου η ΕΟΚ την ΕΣΚΑΝΑ.

Βάση των λεγομένων της προσωρινής Διοίκησης της Ένωσης, η ΕΟΚ παύει την καταβολή επιχορήγησης προς την ΕΣΚΑΝΑ, διότι τα χρήματα που θα έβαζε, θα πήγαιναν στην Δικαστική Απόφαση που μας δικαίωνε, καθώς πλέον αυτή έχει κοινοποιηθεί από εμάς και στην ΕΟΚ και στις Τράπεζες.

Φτάνουμε στο σήμερα, που είμαστε απλήρωτοι για επιπλέον δυο μήνες, (σύνολο 5) ενώ δε μας έχει καταβληθεί στις 19/12/2025 ούτε το δώρο Χριστουγέννων.

Αγαπητές και Αγαπητοί συνεργάτες,

Ανήκετε και ανήκουμε στο χώρο του μπάσκετ από παιδιά, έχετε και έχουμε αφιερώσει τη μισή -αν όχι όλη- τη ζωή μας στο χώρο του αθλήματος που δοξάζει τη χώρα μας παγκοσμίως.

Για εμάς, η επιλογή να εργάζεσαι για κάτι που αγαπάς και με αυτούς που αγαπάς, είναι τρόπος ζωής.

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να γνωρίζετε από εμάς απευθείας, ότι εδώ και ένα χρόνο, εργαζόμαστε κανονικά, γιατί σεβαστήκαμε Εσάς: τα παιδιά που αθλούνται, τους γονείς τους που θέλουν να συμμετέχουν σε πρωταθλήματα, τις επενδύσεις των Σωματείων σας, τους παράγοντες που απαρτίζουν τις ομάδες, τους προπονητές και τελικά τη βαριά ευθύνη της προαγωγής του αθλητισμού μέσα από τα όνειρα που χαράσσονται στα γήπεδα μας.

Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι ο σεβασμός αυτός, μας κατέστησε τους μόνους αποδέκτες πανελλαδικά, μιας αποτρόπαιης αδιαφορίας, αλλά και μιας αδιαφορίας όλων προς το Νόμο. Ένα χρόνο φήμες, ούτε ένα επίσημο έγγραφο, ούτε ένα γιατί πληρώνονται όλοι οι άλλοι και όχι εμείς.

Εμείς, εμπράκτως βοηθούσαμε τα σωματεία πολλές φορές εκτός καθημερινού ωραρίου, τα Σαββατοκύριακα, αλλά ακόμα και τις αργίες για να υπάρχει ομαλότητα στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΝΑ, δημιουργήσαμε οφειλές στις ζωές μας και αβεβαιότητα στις οικογένειές μας, μη μπορώντας για πάνω από ένα χρόνο να συνεισφέρουμε ουσιαστικά σε αυτές.

Από εδώ και πέρα, πράττουμε ό,τι ορίζει ο εργασιακός νόμος για την επίσχεση εργασίας, αναμένοντας να καθίσουμε όλοι αυτή τη φορά στο ίδιο τραπέζι για τη σωτηρία των Πρωταθλημάτων, της Ένωσης, των συμβάσεων εργασίας μας και των δεδουλευμένων αποδοχών μας που για τους τελευταίους μόνο μήνες, ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.

Θα βρισκόμαστε στα γραφεία της Ένωσης με βάση τα οριζόμενα στο νόμο, παραμένοντας υπάλληλοι της Ένωσης, μη επιτρέποντας να αντικατασταθούμε παράνομα με όψιμους «εθελοντές» ή τεχνηέντως με «δανεικούς» υπαλλήλους άλλων νομικών προσώπων, κάτι που ούτως ή άλλως δεν είναι νόμιμο, αφού η προσωρινή Διοίκηση δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα εκ της δικαστικής αποφάσεως ορισμού της, ενώ γενικά δηλώνει ότι θα παραιτηθεί.

Λάβετε υπόψη ότι η υποκατάσταση του έργου των υπαλλήλων και η τυχόν μη ύπαρξη ΔΣ καθιστά τους αγώνες, ακόμη και να διεξαχθούν άκυρους, γεγονός που μπορεί η οποιαδήποτε ομάδα να προσβάλλει, αφού δεν μπορεί να υπάρξει για οποιοδήποτε συμβάν εντός του αγωνιστικού χώρου, ένσταση, έλεγχος αποτελέσματος και πειθαρχική εξέταση, αφού δεν υπάρχει ούτε Επιτροπή Πρωταθλήματος.

Η δική σας συμβολή στο να ξαναβρεί η ΕΣΚΑΝΑ το δρόμο της είναι καθοριστική και περνά από την ακριβή γνώση όσων σας ιστορήσαμε και κυρίως, από το να μην επιτρέψετε ούτε εσείς να διενεργούνται τέτοιου είδους ενέργειες.