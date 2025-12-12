Αντετοκούνμπο: Προτιμά τους Χιτ αν δεν πάει στους Νικς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κλέψει την παράσταση τις τελευταίες εβδομάδες καθώς ολοένα και «φουντώνουν» τα σενάρια για πιθανό trade. Ο ίδιος, και σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, είπε στους συμπαίκτες του να μπει ένα τέλος σε όλες αυτές τις φήμες και άπαντες να ασχοληθούν με το μπάσκετ, αν και ο Κάιλ Κούζμα... διέψευσε τον Γιάννη λέγοντας ότι ουδέποτε έγινε κάποιο meeting μεταξύ των παικτών με το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης.
Πάντως υπάρχουν δημοσιεύματα για Νικς, για Λέικερς, για Σπερς, ενώ στο παιχνίδι μπαίνουν και οι Χιτ. Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο Zach Lowe Show.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να προτιμά τους Μαϊάμι Χιτ ως προορισμό αν δεν μπορεί να καταλήξει στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή.
«Και πάλι, γράφοντας την ιστορία του Γιάννη και μιλώντας με ανθρώπους από το πρωτάθλημα, το Μαϊάμι μου προτάθηκε ως ένα μέρος που ο Γιάννης θα ήθελε πολύ να καταλήξει, αν δεν είναι η Νέα Υόρκη».
Giannis Antetokounmpo reportedly likes the Miami Heat as a landing spot if he can’t land in New York, per @HowardBeck— NBACentral (@TheDunkCentral) December 11, 2025
“Again, in doing the Giannis story and talking to people around the league, Miami was suggested to me as a place Giannis would really love to land if it’s not… pic.twitter.com/yeGNh4kRHb
