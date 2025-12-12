Στο... παιχνίδι για ενδεχόμενη απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκονται και οι Χιτ, οι οποίοι... αρέσουν στον Greek Freak σύμφωνα με τον Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κλέψει την παράσταση τις τελευταίες εβδομάδες καθώς ολοένα και «φουντώνουν» τα σενάρια για πιθανό trade. Ο ίδιος, και σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, είπε στους συμπαίκτες του να μπει ένα τέλος σε όλες αυτές τις φήμες και άπαντες να ασχοληθούν με το μπάσκετ, αν και ο Κάιλ Κούζμα... διέψευσε τον Γιάννη λέγοντας ότι ουδέποτε έγινε κάποιο meeting μεταξύ των παικτών με το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης.

Πάντως υπάρχουν δημοσιεύματα για Νικς, για Λέικερς, για Σπερς, ενώ στο παιχνίδι μπαίνουν και οι Χιτ. Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο Zach Lowe Show.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να προτιμά τους Μαϊάμι Χιτ ως προορισμό αν δεν μπορεί να καταλήξει στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή.

«Και πάλι, γράφοντας την ιστορία του Γιάννη και μιλώντας με ανθρώπους από το πρωτάθλημα, το Μαϊάμι μου προτάθηκε ως ένα μέρος που ο Γιάννης θα ήθελε πολύ να καταλήξει, αν δεν είναι η Νέα Υόρκη».