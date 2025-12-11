Σύμφωνα με ρεπόρτερ των Λος Άντζελες Λέικερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μπορούσε να μετακομίσει στους Λος Άντζελες Λέικερς σε δύο περιπτώσεις.

Η αλήθεια είναι ότι το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει κλέψει αρκετά την παράσταση τις τελευταίες εβδομάδες καθώς ολοένα και «φουντώνουν» τα σενάρια για πιθανό trade.

Άραγε θα πέσουν οι τίτλοι τέλους στην σχέση του Greek Freak με την ομάδα η οποία τον ανέδειξε και την... ανέδειξε έως την κατάκτηση του τίτλου το 2001 ή όχι ;

Ο ίδιος, και σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, είπε στους συμπαίκτες του να μπει ένα τέλος σε όλες αυτές τις φήμες και άπαντες να ασχοληθούν με το μπάσκετ, αν και ο Κάιλ Κούζμα... διέψευσε τον Γιάννη λέγοντας ότι ουδέποτε έγινε κάποιο meeting μεταξύ των παικτών με το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης.

Εκτός των Νικς, στο κόλπο για τον Γιάννη βρίσκονται, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, και οι Λος Άντζελες Λέικερς, με τον insider ρεπόρτερ της ομάδας, Γιόβον Μπούχα να παραθέτει τα δύο σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να στείλουν τον Αντετοκούνμπο στο πλευρό των Ντόντσιτς και Λεμπρόν αν και δεν φαντάζει ως το πιο πιθανό σενάριο.

«Γενικά, θεωρώ πως είναι μη ρεαλιστικό με βάση όσα έχουν ακουστεί. Από όσα έχω μάθει, φαίνεται ότι η Νέα Υόρκη είναι η προτίμηση» είπε χαρακτηριστικά και παρέθεσε τα δύο σενάρια.

1. Να μείνει στους Μπακς έως και το τέλος της σεζόν

Αυτή τη στιγμή οι Λέικερς δεν έχουν τα κατάλληλα ανταλλάγματα ώστε να ολοκληρωθεί ένα πιθανό trade με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις προσφορές άλλων ομάδων και γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα να παραμείνει ο Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι μέχρι και το τέλος της σεζόν 2025–26.

Αν περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι οι Λέικερς θα έχουν τον χρόνο ώστε να συγκεντρώσουν τρία δελεαστικά draft picks πρώτου γύρου και να τα συνδυάσουν με παίκτες όπως ο Όστιν Ριβς μέσω sign and trade.

2. Να ζητήσει ο ίδιος ο Γιάννης να πάει στους Λέικερς

Για τον λόγο που αναφέραμε ότι οι Λέικερς δεν διαθέτουν τα καλύτερα δυνατά ανταλλάγματα και δεν μπορούν να «κοντραριστούν» με ομάδες όπως οι Θάντερ και οι Σπερς, ο μόνος τρόπος να γίνει η ανταλλαγή είναι να ζητήσει ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μετακομίσει συγκεκριμένα στους Λος Άντζελες Λέικερς. Πώς; Αξιοποιώντας την επιρροή που μπορεί να ασκήσει απαιτώντας συγκεκριμένο προορισμό.

Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2027, ενώ έχει την οψιόν της επέκτασης για τη σεζόν 2027–28. Φέτος έχει κατά μέσο όρο 28.9 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ, σουτάροντας με 64% εντός παιδιάς, εκ των οποίων 43% στα τρίποντα. Προς το παρόν παραμένει τα «πιτς» καθώς ταλαιπωρείται από θλάση στην γάμπα και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης (περίπου) έως και το τέλος του ημερολογιακού έτους.