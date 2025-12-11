Αντετοκούνμπο: Ο Κούζμα διαψεύδει τη συνάντηση με τους συμπαίκτες του
Η απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να σβήσει από τους προσωπικούς του λογαριασμούς όλες τις φωτογραφίες με τους Μπακς, έχει προκαλέσει μία σειρά εξελίξεων και ανησυχίας στο Μιλγουόκι.
Ακολούθησε και η αποκάλυψη του Σαμς Σαράνια ότι ο «Greek Freak» και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει συζήτησεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα και αν η καλύτερη επιλογή είναι ο 2 φορές MVP να συνεχίσει με τα «Ελάφια», ή να αναζητήσει αλλού στέγη κι έκτοτε τα σενάρια έχουν πάρει... φωτιά!
Την ώρα που οι φήμες πληθαίνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να συναντηθεί με τους συμπαίκτες του κι ας βρίσκεται στα πιτς λόγω τραυματισμού ξεκαθαρίζοντας πως σημασία έχει ότι βρίσκεται τώρα στους Μπακς και θέλει να βελτιώσει το παιχνίδι του, ενώ τόνισε πως δεν μπορεί να ελέγξει τι θα συμβεί στο μέλλον. «Προφανώς, τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου ένιωσε ότι έπρεπε να μιλήσει σε μερικούς από τους συμπαίκτες του», όπως μετέφερε ο Κρις Χέινς στο NBA TV.
Ωστόσο, ο Κάιλ Κούζμα διέψευσε αυτή τη συνάντηση τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θυμάμαι κάποια στιγμή που να μας κάλεσε όλους μαζί. Δεν μας έβαλε να καθίσουμε κάτω σαν… μαθητευόμενοι. Δεν έγινε έτσι».
Kyle Kuzma says Giannis did NOT meet with his teammates.— NBACentral (@TheDunkCentral) December 10, 2025
"I don't really remember a time he met with us. He didn't sit us down like the apprentice. It didn't go down like that"
(Via @jackmaloneycbs ) pic.twitter.com/K2zBp1wqh8
