Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με τον Κρις Χάινς, μίλησε στους συμπαίκτες του στους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με τις φήμες για το μέλλον του.

Συνάντηση με τους συμπαίκτες του φέρεται να είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στην οποία ειπώθηκαν μάλιστα και σημαντικά πράγματα.

Όπως αναφέρει ο Κρις Χάινς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να συναντηθεί με τους συμπαίκτες του, την ώρα που οι φήμες για το μέλλον του ολοένα και πληθαίνουν, προκειμένου να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Κρις Χέινς στο NBA TV, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μιλώντας στους συμπαίκτες του, τους ξεκαθάρισε πως σημασία έχει ότι βρίσκεται τώρα στους Μπακς και θέλει να βελτιώσει το παιχνίδι του, ενώ τόνισε πως δεν μπορεί να ελέγξει τι θα συμβεί στο μέλλον.

Αναλυτικά, τα λόγια του όπως τα μετέφερε ο Χέινς: «Πηγές μου μετέφεραν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε πρόσφατα σε μερικούς από τους συμπαίκτες του για να τονίσει τη σημασία του να επικεντρωθούν στο μπάσκετ και να μην επιτρέψουν σε εξωτερικούς παράγοντες να επηρεάσουν τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και ξέρετε, μου είπαν ότι το θέμα του ήταν ότι βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, θέλει να βελτιωθεί, θέλει να βεβαιωθεί ότι θα επαναφέρει το παιχνίδι του στο σωστό επίπεδο, να βεβαιωθεί ότι θα επιστρέψει. Αλλά κατάλαβε και μετέφερε το μήνυμα ότι δεν μπορεί να ελέγξει τι συμβαίνει ή τι θα του συμβεί.Προφανώς, τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου ένιωσε ότι έπρεπε να μιλήσει σε μερικούς από τους συμπαίκτες του. Οπότε, θα δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα».