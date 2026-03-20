Η κλεψύδρα φαίνεται πως μετρά αντίστροφα όσον αφορά το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς και ο ιδιοκτήτης του οργανισμού, Γουές Έντενς, αναφέρθηκε στο status του Έλληνα σούπερ σταρ.

Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA εξέπνευσε το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέμεινε στο Μιλγουόκι, μολονότι οι Μπακς ήταν διατεθειμένοι να ακούσουν προτάσεις για τον Greek Freak σχετικά με πιθανό trade.

Η τελευταία εξέλιξη όσον αφορά το status του Αντετοκούνμπο στα «Ελάφια» ήταν η συνέντευξη του ιδιοκτήτη του οργανισμού, Γουές Έντενς, στο ESPN. Μαζί με τον έτερο συνιδιοκτήτη, Τζίμι Χάσλαμ, δήλωσαν ότι θα αποφασίσουν από κοινού ποια πορεία θα ακολουθήσουν και ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας θα είναι το αν ο Giannis θα υπογράψει την τετραετή επέκταση συμβολαίου, ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία δικαιούται να λάβει την 1η Οκτωβρίου.

«Ο Γιάννης μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του», δήλωσε ο Έντενς. Και πρόσθεσε: «Άρα θα συμβεί ένα από τα δύο: είτε θα υπογράψει επέκταση είτε θα δοθεί με ανταλλαγή. Η πιθανότητα να τον αφήσουμε απλώς να παίξει τον τελευταίο χρόνο, δεν είναι κάτι που μπορούμε να αντέξουμε. Δεν συνάδει με το καλό του οργανισμού. Αυτό δεν αφορά τον Γιάννη. Αφορά οποιονδήποτε παίκτη βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του».

Εξάλλου, οι Μπακς γνώρισαν νέα βαριά ήττα από τους Τζαζ με 128-96 και παραμένουν στην 11η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 28-41, απέχοντας πλέον οκτώ νίκες από το Play-In και τους δέκατους Σάρλοτ Χόρνετς, οι οποίοι βρίσκονται στο 36-34. Φέτος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετρά 27.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ σε 36 αγώνες, αντιμετωπίζοντας προβλήματα τραυματισμών που τον έχουν κρατήσει για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης.