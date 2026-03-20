Πολύ βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Τζαζ με 128-96. Η ομάδα από τη Γιούτα, διέσυρε τα «ελάφια» που παίξανε ακόμα ένα παιχνίδι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και συνέχισαν τα απογοητευτικά αποτελέσματα τη φετινή σεζόν.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν από την αρχή της αναμέτρησης και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Μπακς, οι οποίοι μετά και από αυτή την ήττα υπέπεσαν στην 11η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 28 νίκες και 41 ήττες. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Όστιν με 33 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Ρόλινς με 15 πόντους.

Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ο οποίος σκόραρε 4 πόντους, ενώ είχε 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 7:43 λεπτά συμμετοχής.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-19, 64-44, 94-73, 128-96

Χόρνετς - Μάτζικ: 130-111

Οι Χόρνετς επικράτησαν εύκολα των Μάτζικ με 130-111 και πέτυχαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους μετά από αυτή κόντρα στους Χιτ.

Η ομάδα από τη Σάρλοτ ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και επέβαλλε την κυριαρχία της, σκοράροντας 38 πόντους στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο. Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο έριξε τον ρυθμό και επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να πλησιάσουν. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Κόμπι Γουάιτ με 27 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπέιν με 24 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-32, 72-53, 110-77, 130-111

Πέλικανς - Κλίπερς: 105-99

Οι Πέλικανς πέτυχαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους επικρατώντας αυτή τη φορά των Κλίπερς με 105--99 στην έδρα τους.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι καθόλη τη διάρκεια με τις αμφότερες να είναι κοντά στην απόσταση του σκορ (55-52, 24') και να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» μέχρι το φινάλε. Η ομάδα από τη Νέα Ορλεάνη ήταν καλύτερη και στα δύο μέρη του παρκέ στο καθοριστικό τελευταίο δωδεκάλεπτο, μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό και κατάφερε να φτάσει ως την 25η νίκη της. Ο Τρέι Μέρφι ξεχώρισε για τους νικητές με 27 πόντους, ενώ στον αντίποδα κορυφαίος ήταν ο Τζόουνς με 22 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-26, 55-52, 87-84, 105-99

Σπερς - Σανς: 101-100

Πήραν το ντέρμπι οι Σπερς απέναντι στους Σανς με 101-100. Η ομάδα από το Σαν Αντόνιο πανηγύρισε μια αγχωτική νίκη στο φινάλε, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 1 ασίστ και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Στον αντίποδα για τους Σανς ξεχώρισε ο Γκλέσπι με 24 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-26, 52-59, 73-79, 101-100

Γουίζαρντς - Πίστονς: 95-117

Οι Πίστονς επικράτησαν των Γουίζαρντς με 95-117. Οι φιλοξενούμενοι παρά την απουσία του Κάνινγκχαμ βρήκαν τις επιθετικές λύσεις και έχοντας ως κορυφαίο τον Τζέιλεν Ντούρεν ο οποίος πέτυχε 24 πόντους με 11 ριμπάουντ βρήκαν την 50η νίκη τους στο πρωτάθλημα. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Βούκσεβιτς με 21 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 14-35, 52-60, 77-88, 95-117

Μπουλς - Καβαλίερς: 110-115

Την 43η νίκη τους πέτυχαν οι Καβαλίερς, επικρατώντας των Μπουλς με 110-115 στο Σικάγο και συνέχισαν στα θετικά αποτελέσματα. Οι φιλοξενούμενοι ήταν κυρίαρχοι καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως δέχτηκαν ένα επιθετικό ξέσπασμα από τους γηπεδούχους στο τελευταίο δωδεκάλεπτο (37-22), αλλά μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό και να φτάσουν προς τη νίκη. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν με 36 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τζόουνς με 20 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-32, 45-61, 74-93, 110-115

Κινγκς - Σίξερς: 118-139

Εύκολο βράδυ είχαν οι Σίξερς, επικρατώντας των Κινγκς εκτός έδρας με 118-139. Η ομάδα από τη Φιλαδέλφεια, έχοντας ως κορυφαίο τον Έτζκομπ ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση 38 πόντους, 11 ασίστι και 7 ριμπάουντ πέτυχαν την 38η νίκη τους στο πρωτάθλημα. Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ρεϊνό με 30 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-45, 62-71, 89-107, 118-139