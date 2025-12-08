Λίγες μέρες αφότου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του στο Instagram με τους Μπακς, Αμερικανός ρεπόρτερ δίνει απάντηση γιατί ο «Greek Freak» να προβεί σε αυτή την κίνηση.

Μεγάλος ντόρος, έχει προκαλέσει η κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο προ ολίγων ημερών που διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχετικά με τους Μπακς.

Ο Αμερικανός Ρεπόρτερ Κρις Χέινς, αποκάλυψε τον λόγο που ο Αντετοκούνμπο, πραγματοποίησε την κίνηση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ, διέγραψε όλες τις φωτογραφίες που είχαν να κάνουν με την οικογένεια του, καθώς και με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο λόγος βασίζεται σε μία παλαιότερη δήλωση του Μάικλ Τζαμπάρι Τζόρνταν, σε ερώτηση που είχε δεχτεί, για το πως να διαχειρίζεται την εικόνα του και η απάντησή του έχει να κάνει συμβουλή που του ειχε πει ο Ντένζελ Ουάσινγκτον.

«Γιατί να πληρώσουν για να σε δουν ένα Σαββατοκύριακο αν σε βλέπουν όλη την εβδομάδα δωρεάν;» είπε ο Τζόρνταν για όσα του είπε ο Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό ρεπόρτερ του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άρχισε να βλέπει με την ίδια οπτική γωνία τα πράγματα και τον οδήγησαν στη διαγραφή των αναρτήσεών του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα μοναδικά post που έχει κρατήσει στο προφίλ του ο διεθνής μπασκετμπολίστας είναι από την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, καθώς και την κατάκτηση του NBA Cup το 2024.

Το μέλλον του Γιάννη στο Μιλγουόκι παραμένει στον αέρα, με τον ίδιο να είναι εκτός δράσης, λόγω τραυματισμού, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ σε περίπου ένα μήνα.