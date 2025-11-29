LIVE το ΝΒΑ στο Gazzetta
Η δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται τα ξημερώματα της Κυριακής 30/11 με οκτώ αγώνες και το Gazzetta σας μεταφέρει τη διακύμανση των αναμετρήσεων.
Το πρόγραμμα
00:00 Τίμπεργουλβς-Σέλτικς
01:00 Χόρνετς-Ράπτορς
02:30 Πέισερς-Μπουλς
03:00 Χιτ-Πίστονς
03:00 Μπακς-Νετς
03:30 Γουόριορς-Πέλικανς
04:00 Σανς-Νάγκετς
05:00 Κλίπερς-Μάβερικς
