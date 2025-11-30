Οι Ντάλας Μάβερικς και οι Ντένβερ Νάγκετς πανηγύρισαν σημαντικές νίκες το Σάββατο, με εντυπωσιακές εμφανίσεις των Κούπερ Φλαγκ και Νίκολα Γιόκιτς αντίστοιχα.

Στο Ντάλας, ο Κούπερ Φλαγκ έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που πετυχαίνει 35+ πόντους σε αγώνα μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, οδηγώντας τους Μάβερικς στη νίκη με 114-110 επί των Λος Άντζελες Κλίπερς εκτός έδρας.

🚨 HISTORY FOR COOPER FLAGG 🚨@Cooper_Flagg became the YOUNGEST PLAYER in NBA history to score 35+ points in a game in Dallas' victory tonight!



He joins LeBron James as the only players in NBA history to have scored 30+ points in a game before turning 19 years old. pic.twitter.com/gOrGI0CPGA — NBA (@NBA) November 30, 2025

Ο Φλαγκ είχε 13/22 σουτ, συνοδευόμενος από οκτώ ριμπάουντ, ενώ ο Κλέι Τόμπσον πέτυχε 17 από τους 23 πόντους του στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, με τέσσερα κρίσιμα τρίποντα που έδωσαν το προβάδισμα στους Μάβερικς με 1:51 να απομένει. Ο Νάτζι Μάρσαλ πρόσθεσε 18 πόντους και ο Μπράντον Γουίλιαμς 14 πόντους με επτά ασίστ.

Από πλευράς Κλίπερς, ο Καουάι Λέοναρντ είχε 30 πόντους και ο Τζέιμς Χάρντεν 29 πόντους με 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Τζον Κόλινς και ο Ίβιτσα Ζούμπατς είχαν 21 και 19 πόντους αντίστοιχα. Με τη νίκη αυτή, οι Μάβερικς έσπασαν σερί τριών ηττών και ανέβηκαν στο 6-15, παραμένοντας στη 12η θέση της Δύσης, ενώ οι Κλίπερς έπεσαν στο 5-15, μέσα σε τετραήμερο αρνητικό σερί.

Tα δωδεκάλεπτα: 28-25, 56-49, 83-83, 110-114

Στο Ντένβερ, οι Νάγκετς επιβλήθηκαν των Φοίνιξ Σανς με 130-112, με τον Νίκολα Γιόκιτς να πετυχαίνει 26 πόντους, 10 ασίστ και εννέα ριμπάουντ, αφήνοντας πίσω του μια προσπάθεια για το 11ο triple-double της σεζόν.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 24 πόντους και ο Τιμ Χάρντεγουεϊ Τζούνιορ 23 πόντους από τον πάγκο, με 7/11 τρίποντα. Οι Νάγκετς είχαν εξαιρετική ευστοχία από μακρινή απόσταση, με 22/38 τρίποντα συνολικά (57,9%). Παρά την προσπάθεια των Σανς να μειώσουν τη διαφορά στην τέταρτη περίοδο, οι Νάγκετς απάντησαν με σερί 12-0, εξασφαλίζοντας άνετη νίκη.

Από τους Σανς, ο Ντίλον Μπρουκς είχε 27 πόντους και ο Ντέβιν Μπούκερ 24 πόντους με 14/15 βολές, ενώ ο Γκρέισον Άλεν επέστρεψε μετά από δύο εβδομάδες απουσίας και πρόσθεσε 10 πόντους. Με αυτές τις νίκες, οι Νάγκετς επανήλθαν μετά την ήττα από τους Σπερς την προηγούμενη μέρα.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-30, 60-63, 85-96, 112-130