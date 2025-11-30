NBA: Έγραψε ιστορία ο Φλαγκ και βρίσκεται στο... πλάι του ΛεΜπρόν
Στο Ντάλας, ο Κούπερ Φλαγκ έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που πετυχαίνει 35+ πόντους σε αγώνα μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, οδηγώντας τους Μάβερικς στη νίκη με 114-110 επί των Λος Άντζελες Κλίπερς εκτός έδρας.
🚨 HISTORY FOR COOPER FLAGG 🚨@Cooper_Flagg became the YOUNGEST PLAYER in NBA history to score 35+ points in a game in Dallas' victory tonight!— NBA (@NBA) November 30, 2025
He joins LeBron James as the only players in NBA history to have scored 30+ points in a game before turning 19 years old. pic.twitter.com/gOrGI0CPGA
Ο Φλαγκ είχε 13/22 σουτ, συνοδευόμενος από οκτώ ριμπάουντ, ενώ ο Κλέι Τόμπσον πέτυχε 17 από τους 23 πόντους του στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, με τέσσερα κρίσιμα τρίποντα που έδωσαν το προβάδισμα στους Μάβερικς με 1:51 να απομένει. Ο Νάτζι Μάρσαλ πρόσθεσε 18 πόντους και ο Μπράντον Γουίλιαμς 14 πόντους με επτά ασίστ.
Από πλευράς Κλίπερς, ο Καουάι Λέοναρντ είχε 30 πόντους και ο Τζέιμς Χάρντεν 29 πόντους με 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Τζον Κόλινς και ο Ίβιτσα Ζούμπατς είχαν 21 και 19 πόντους αντίστοιχα. Με τη νίκη αυτή, οι Μάβερικς έσπασαν σερί τριών ηττών και ανέβηκαν στο 6-15, παραμένοντας στη 12η θέση της Δύσης, ενώ οι Κλίπερς έπεσαν στο 5-15, μέσα σε τετραήμερο αρνητικό σερί.
Tα δωδεκάλεπτα: 28-25, 56-49, 83-83, 110-114
Στο Ντένβερ, οι Νάγκετς επιβλήθηκαν των Φοίνιξ Σανς με 130-112, με τον Νίκολα Γιόκιτς να πετυχαίνει 26 πόντους, 10 ασίστ και εννέα ριμπάουντ, αφήνοντας πίσω του μια προσπάθεια για το 11ο triple-double της σεζόν.
Ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 24 πόντους και ο Τιμ Χάρντεγουεϊ Τζούνιορ 23 πόντους από τον πάγκο, με 7/11 τρίποντα. Οι Νάγκετς είχαν εξαιρετική ευστοχία από μακρινή απόσταση, με 22/38 τρίποντα συνολικά (57,9%). Παρά την προσπάθεια των Σανς να μειώσουν τη διαφορά στην τέταρτη περίοδο, οι Νάγκετς απάντησαν με σερί 12-0, εξασφαλίζοντας άνετη νίκη.
Από τους Σανς, ο Ντίλον Μπρουκς είχε 27 πόντους και ο Ντέβιν Μπούκερ 24 πόντους με 14/15 βολές, ενώ ο Γκρέισον Άλεν επέστρεψε μετά από δύο εβδομάδες απουσίας και πρόσθεσε 10 πόντους. Με αυτές τις νίκες, οι Νάγκετς επανήλθαν μετά την ήττα από τους Σπερς την προηγούμενη μέρα.
Τα δωδεκάλεπτα: 25-30, 60-63, 85-96, 112-130
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.