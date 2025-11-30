Οι Πίστονς απέφυγαν την απώλεια στο φινάλε απέναντι στους Χιτ με κορυφαίο Κάνινγκχαμ, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κέρδισαν τους Πελικανς χωρίς τον Στεφ Κάρι.

Στο Ντιτρόιτ, οι Πίστονς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 138-135, τερματίζοντας ένα σερί δύο ηττών.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ηγήθηκε με 29 πόντους, ενώ ο Τομπάιας Χάρις είχε 26 πόντους με 10/12 σουτ και η ομάδα τελείωσε το ματς με 59% ευστοχία. Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον, που επέστρεψε ως αντίπαλος στο Μαϊάμι μετά το καλοκαιρινό trade, σημείωσε 18 πόντους και ξεκίνησε με τρίποντο το 13-0 σερί των Πίστονς στο πρώτο δωδεκάλεπτο, σπάζοντας το 23-23.

Από την πλευρά των Χιτ, ο Άντριου Γουίγκινς είχε 31 πόντους, ο Νόρμαν Πάουελ 28 και ο Τάιλερ Χίροου 24, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να προσθέτει double-double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ. Η ομάδα του Έρικ Σπόελστρα μείωσε στους δύο πόντους (133-131) με 34’’ να απομένουν, αλλά ο Κάνινγκχαμ σκόραρε στην επόμενη κατοχή και έδωσε τη νίκη στο Ντιτρόιτ, που με 16-4 πλέον έχει την καλύτερη εκκίνηση σε 20 ματς από το 2005-06.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-36, 59-71, 91-108, 135-138

Στο άλλο παιχνίδι, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν των Νιου Όρλεαν Πελικανς με 104-96, παρά την απουσία του Στεφ Κάρι λόγω μικροτραυματισμού στον τετρακέφαλο.

Ο Τζίμι Μπάτλερ ηγήθηκε με 24 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόναθαν Κουμίνγκα επέστρεψε μετά από επτά αγώνες απουσίας και σημείωσε 10 πόντους με δύο συνεχόμενα τρίποντα στην τέταρτη περίοδο. Ο Μπράντιν Πόντζιεμσκι πρόσθεσε 15 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Γκάρι Πέιτον είχε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Οι Πελικανς είχαν τον Ζάιον Γουίλιαμσον να πετυχαίνει 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, τον Σαντίκ Μπεϊ 21 και τον Τζερέμια Φιρς 16 πόντους πριν αποβληθεί με δεύτερη τεχνική φάουλ. Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης ξεκίνησε με 26-9 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά το επιμέρους ρεκόρ των Γουόριορς 22-0 στη συνέχεια τους έδωσε το προβάδισμα και τη νίκη, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα των αντιπάλων.

Τα δωδεκάλεπτα: 17-18, 42-38, 73-72, 104-96