Οι Μπακς γύρισαν τον διακόπτη με τον ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο συντρίβοντας τους Νετς με 116-99 στο Μιλγουόκι.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ηγείται όπως μόνο εκείνος ξέρει, οι Μπακς άφησαν πίσω τους το βάρος των επτά συνεχόμενων ηττών και καθάρισαν τους Μπρούκλιν Νετς με 116-99 στο Μιλγουόκι κρατώντας τους κάτω από τους 100 πόντους.

Ο Greek Freak μπήκε αποφασισμένος να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί και το έδειξε από την αρχή. Ο απολογισμός; 29 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε μόλις 18:59 λεπτά συμμετοχής.

Οι Μπακς επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια και «χτυπώντας» κάθε αδυναμία της άμυνας των Νετς. Το επιμέρους 39-24 του δεύτερου δεκαλέπτου τους έστειλε στα αποδυτήρια στο +18 (71-53) και ουσιαστικά καθόρισε το μομέντουμ της αναμέτρησης. Στην τρίτη περίοδο, οι γηπεδούχοι όχι μόνο διατήρησαν τη διαφορά, αλλά άνοιξαν κι άλλο τον ρυθμό, φτάνοντας ακόμη και στο +29 (99-70). Σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχε επιστροφή για το Μπρούκλιν, που υπέκυψε οριστικά στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Σημαντικές βοήθειες ήρθαν και από τον Έι Τζέι Γκριν που ήταν «φωτιά» από τα 7,25μ. με 15 πόντους και 5/7 τρίποντα και τον Μπόμπι Πόρτις που έδωσε 13 από τον πάγκο, ενώ για τους Νετς ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ επέστρεψε στη δράση μετά το χειρουργείο στο γόνατο και σημείωσε 13 πόντους με 6 ασίστ, προσθέτοντας ενέργεια και δημιουργία.

Οι Νετς υπέκυψαν στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους. Ο Ντάνι Γουλφ ξεχώρισε με 22 πόντους – career high – ενώ ο Τζέιλεν Γουίλσον πρόσθεσε 13. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο πάγκος του Μπρούκλιν σημείωσε σχεδόν διπλάσιους πόντους από τη βασική πεντάδα (63-36), αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να απειλήσει το Μιλγουόκι.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-29, 71-53, 99-70, 116-99

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο