Οι Τίμπεργουλβς νίκησαν τους Σέλτικς με σούπερ Έντουαρντς, οι Χόρνετς επικράτησαν των Ράπτορς στην παράταση και οι Πέισερς κέρδισαν τους Μπουλς με καθοριστικό σουτ του Σιάκαμ.

Στη Μινεσότα, οι Τίμπεργουλβς λύγισαν τους Σέλτικς με 119-115, χάρη στους 39 πόντους του Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος σφράγισε τη νίκη με ένα απίθανο τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι «Λύκοι» είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ανάμεσά τους οι Ραντλ (16) και ΝτιΒιντσέντζο (15), ενώ ο Έντουαρντς σκόραρε εννέα συνεχόμενους πόντους για το 110-98 πριν η Βοστώνη απαντήσει με σερί 12-0. Παρά την υπερπροσπάθεια του Τζέιλεν Μπράουν —41 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, με 27 πόντους στο πρώτο ημίχρονο— οι Σέλτικς δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την ανατροπή, με τον Κέιτα να προσθέτει 19 πόντους και 18 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-36, 59-69, 94-92, 119-115

Στη Σάρλοτ, οι Χόρνετς ανέτρεψαν διαφορά 17 πόντων και στην παράταση επικράτησαν των Ράπτορς με 118-111, βάζοντας τέλος στις εννιά σερί νίκες του Τορόντο.

Ο Μάιλς Μπρίτζες ήταν ασταμάτητος με 35 πόντους —10 εξ αυτών στο έξτρα πεντάλεπτο— ενώ ο ρούκι Κον Κνιούπελ σημείωσε 20, ισοφαρίζοντας το ματς με θεαματικό τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας. Ο Σέξτον πρόσθεσε 18 πόντους αναλαμβάνοντας χρέη οργανωτή μετά τον περιορισμένο χρόνο του Μπολ (14 π.). Για το Τορόντο, ο Σκότι Μπαρνς είχε 30 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ Ίνγκραμ και Κουίκλι πρόσθεσαν από 22, όμως οι Χόρνετς ήταν πιο ψύχραιμοι στην παράταση.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-34, 52-58, 80-87, 104-104, 118-111

Στο Σικάγο, οι Πέισερς πήραν μεγάλο διπλό απέναντι στους Μπουλς με 103-101 χάρη στο σουτ του Πασκάλ Σιάκαμ στo 1’’ πριν το τέλος.

Ο Σιάκαμ τελείωσε το ματς με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Μαθουρίν είχε 19, ενώ ο Τζάκσον έδωσε σημαντικές λύσεις από τον πάγκο με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ. Οι Μπουλς προηγήθηκαν 95-88 με σερί 15-2 στην τέταρτη περίοδο, αλλά η Ιντιάνα απάντησε με 8-0 και πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ. Ο Τρε Τζόουνς (17 π.) ισοφάρισε 101-101 στα 7.5’’, πριν ο Σιάκαμ γράψει το τελικό αποτέλεσμα. Για το Σικάγο, ο Γκίντι είχε 17 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Βούτσεβιτς πρόσθεσε 16.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-27, 61-54, 86-80, 103-101