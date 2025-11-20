Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Ντουμπάι BC (21:15, live Gazzetta, Novasports prime) και θέλει να συνεχίσει με νίκη στη Euroleague.

Mετά τα δύο διπλά που έκανε στη διαβολοβδομάδα κόντρα σε Παρί και Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί (21:15, Novasports prime) τη Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens και θα ψάξει την τρίτη του σερί νίκη στη Euroleague.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού στο ματς με την Ντουμπάι BC (20/11). Εκτός και ο Τολιόπουλος. Φυσικά εκτός παραμένουν οι Χολμς και Λεσόρ.

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε στη Media Day, ενόψει του παιχνιδιού, τονίζοντας πόσο κρίσιμο είναι για τη συνέχεια της Euroleague και πως ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται στην αγορά για νέο σέντερ. Από την πλευρά του ο Σορτς τόνισε μεταξύ άλλων «Θα μείνει ιδιωτική η συζήτηση με Άταμαν, δεν έχω μυστική συνταγή»

Ο Κένεθ Φαρίντ μοιράστηκε στο «CLUB 1908» τις πρώτες του εντυπώσεις φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τόνισε πως δεν τον αποκαλούν τυχαία Manimal.

Για τους φιλοξενούμενους εκτός παραμένυν οι Τζάιτε και Μέισον, ενώ αμφίβολοι είναι οι Μούσα και Ράιαν. Οι πράσινοι είναι στο 7-4 στην κατάταξη, ενώ στο 5-6 βρίσκεται η ομάδα από το Ντουμπάι.

To πρόγραμμα της Πέμπτης

19:30 Εφές - Μπαρτσελόνα

21:15 Παναθηναϊκός - Ντουμπάι BC

21:30 Αρμάνι - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Zάλγκιρις