Ο Κερ κρούει κώδωνα μετά τον τραυματισμό του Κάρι: «Θα στοιχημάτιζα ότι το προϊόν θα ήταν καλύτερο με δέκα λιγότερα παιχνίδια»

Σε μία τοποθέτηση που πρέπει να ακουστεί προχώρησε ο Στιβ Κερ, ο οποίος φάνηκε πολύ ανήσυχος για την υγεία των παικτών, μετά και τον τραυματισμό του Στεφ Κάρι, τονίζοντας πως η υπερφόρτωση και οι πολλές υποχρεώσεις δε βοηθούν.

Ο Στεφ Κάρι μπορεί να πέτυχε 34 πόντους στην ήττα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς από τους Ορλάντο Μάτζικ, αλλά αποκόμισε έναν τραυματισμό. Κάτι που ο σταρ των Γουόριορς κουβαλούσε από την αναμέτρηση με το Σαν Αντόνιο στον αστράγαλό του και φαίνεται πως χειροτέρεψε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε μετά το παιχνίδι πως θα περιμένει να δει πώς θα ανταποκριθεί ο αστράγαλός του, όντας πλέον αμφίβολος για την επόμενη αναμέτρηση των Γουόριορς με τους Χιτ.

Γεγονός που έκανε τον Στιβ Κερ να αναφερθεί ξανά στην καταπόνηση των παικτών και το πόσο δύσκολο είναι με τόσο απαιτητική σεζόν, αυτοί να μείνουν μακριά από τους τραυματισμούς.

Με τον προπονητή των Γουόριορς, μάλιστα, να μιλάει ευθέως πως τα παιχνίδια πρέπει να μειωθούν, ώστε να προστατευτεί το προϊόν.

Οι δηλώσεις του Στιβ Κερ μετά τον τραυματισμό του Στεφ Κάρι

«Είμαι πολύ ανήσυχος. Η διαφορά στον ρυθμό είναι δραματική. Όλοι καταλαβαίνουν πως είναι πιο εύκολο να σκοράρεις, αλλά όταν συμβαίνει αυτό, τα παιχνίδια έχουν πολύ υψηλότερο ρυθμό. Πρέπει να καλύψεις μεγάλη απόσταση στο παρκέ, αφού όλοι μπορούν να σουτάρουν τρίποντα.

Steve Kerr said he’s “concerned” about the increase in soft tissue injuries across the NBA. His medical staff believes the increased pace paired with the schedule has led to it.



“They believe the wear and tear, the speed, the pace, the mileage is factoring into these injuries.” pic.twitter.com/VABfBFJMcK — Anthony Slater (@anthonyVslater) November 18, 2025

Οι παίκτες τρέχουν πιο γρήγορα και περισσότερο από ό,τι παλαιότερα, οπότε προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε για να τους προστατεύσουυμε. Αλλά έχοντας παιχνίδι κάθε δύο μέρες, δεν είναι εύκολο.

το ιατρικό επιτελείο πιστεύει ότι η φθορά, η ταχύτητα, ο ρυθμός, όλα αυτά συμβάλλουν στους τραυματισμούς. Το αναφέρω συχνά και απλώς σκέφτομαι αν όντως εστιάζαμε στο ίδιο το προϊόν θα ήταν καλύτερα.

Κυριολεκτικά δεν έχουμε κάνει ούτε μία προπόνηση σε αυτό το εκτός έδρας ταξίδι. Ούτε μία. Έχουμε περάσει μία εβδομάδα, ή και περισσότερο, οκτώ μέρες χωρίς ούτε μία προπόνηση. Είναι απλώς παιχνίδι, παιχνίδι, παιχνίδι. Οπότε, όχι μόνο δεν υπάρχει χρόνος για αποκατάσταση, δεν υπάρχει ούτε χρόνος για προπόνηση.

Αυτό που ήταν διαφορετικό παλιά, είχες τέσσερα παιχνίδια σε πέντε μέρες, κάτι που δεν ήταν καλό, αλλά μετά είχες τέσσερις μέρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Έτσι, έπαιρνες μια μέρα ρεπό και στην πραγματικότητα είχες δύο καλές προπονήσεις και ένα διπλό. Δεν υπάρχει εύκολη λύση εδώ

Όλα πρέπει να βασίζονται σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τις δύο περιφέρειες και πόσα παιχνίδια παίζεις απέναντι σε άλλες ομάδες και όλα αυτά, αλλά 72, 75, κάπου εκεί, θα έκαναν τεράστια διαφορά για τους παίκτες. Δεν μπορώ πραγματικά να αποδείξω ότι το προϊόν θα ήταν καλύτερο αν είχαμε δέκα παιχνίδια λιγότερα, όμως θα το στοιχημάτιζα» ήταν τα λόγια του.