Παρά τους 34 πόντους του Στεφ Κάρι, οι Μάτζικ ήταν κυριαρχικοί και με 121-113 επικράτησαν των Γουόριορς.

Κυριαρχώντας από το τέλος του δευτέρου δωδεκαλέπτου και έπειτα, οι Μάτζικ (8-7) πήραν μία σημαντική για αυτούς νίκη με 121-113, επί των Γουόριορς (9-7) στο Ορλάντο. Παρά τα... όργια του Στεφ Κάρι, οι Γουόριορς δεν είχαν τρόπο να μείνουν στο ματς και έτσι, μοιραία ηττήθηκαν, με τους Μάτζικ να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στο δεύτερο μέρος, χωρίς να απειληθούν ποτέ.

Ο Κάρι σκόραρε 34 πόντους με 7/15 τρίποντα, μοίρασε 9 ασίστ, μαζί με τα 3 ριμπάουντ του, τα ισάριθμα κλεψίματα και τα 5 λάθη, είχε συμπαραστάτη τον Τζίμι Μπάτλερ των 33 πόντων, αλλά δεν έφταναν οι δυο τους.

Μιας και απ΄τη μεριά τους, οι Μάτζικ είχαν πέντε διψήφιους. Και μπροστάρη αυτών τον Ντέσμοντ Μπέιν, που είχε μεν 2/6 τρίποντα, αλλά και 23 πόντους, με 6 ριμπάουντ, 5 τελικές πάσες και 5 κλεψίματα.

Στους 21 σταμάτησε ο Άντονι Μπλακ, ενώ άλλους 18 προσέθεσε ο Φραντζ Βάγκνερ. Όλα αυτά, για τους Μάτζικ, παρά την απουσία του Πάολο Μπανκέρο, που όμως δε στάθηκε εμπόδιο σε μία μεγάλη νίκη.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-32, 67-60, 93-85, 121-113