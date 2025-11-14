Θετικά νέα από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ το ντεμπούτο του στην 23η σεζόν του στο NBA, αφήνοντας πίσω τον τραυματισμό του.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, προκειμένου να επιστρέψει στην ενεργό δράση και να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην 23η σεζόν του στο NBA.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Ντέιβ ΜακΜέναμικ, ο ΛεΜπρόν συμμετέχει κανονικά σε προπόνηση με τη θυγατρική των Λέικερς, σε πέντε εναντίον πέντε χωρίς να αισθάνεται πόνους.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχουν περάσει έξι μήνες από την τελευταία του παρουσία στο παρκέ με τη φανέλα των Λέικερς.

Ο «βασιλιάς», την περασμένη σεζόν σε 70 αγώνες, μέτρησε 24.4 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 8.2 ασίστ μ.ο ανά παιχνίδι.