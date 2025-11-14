ΑΕΚ: Στο... στόχαστρο ο Μπέιλι της Κρκα
Όπως σας έχει ενημερώσει το Gazzetta, η ΑΕΚ κινείται και για την απόκτηση ενός γκαρντ, μετά την απόκτηση του Μπράουν που ήρθε να δώσει λύσεις στις θέσεις των forwards.
Η ΑΕΚ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Βίκτορ Μπέιλι που αγωνίζεται στην Κρκα. Φημίζεται για την ικανότητα του στο σκοράρισμα και αγωνίζεται σαν σούτινγκ γκαρντ.
Η Ένωση θέλει έναν γκαρντ που να προσφέρει λύσεις στον Σάκοτα στο σκοράρισμα γιατί μέχρι στιγμής το βάρος στη θέση 2 έχει πέσει αποκλειστικά σχεδόν στον Φρανκ Μπάρτλεϊ και θα μπορέσει να απελευθερωθεί αν έρθει κι άλλος ένας παίκτης εκεί.
Ο παίκτης δεσμεύεται συμβόλαιο με την Κρκα και θα πρέπει να μείνει ελεύθερος για να έρθει στην ΑΕΚ. Φέτος έχει κατά μέσο όρο 19.7 πόντους, 6 ασίστ, 2.8 ριμπάουντ και 1.5 λάθη ανά 28 λεπτά συμμετοχής.
Να σημειωθεί ότι μετά το ματς στο Μαρούσι και τη μεγάλη διακοπή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της, η ΑΕΚ θα έχει μπροστά της δυο μεγάλα ματς στη GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (7/12) και τον Παναθηναϊκό στη Sunel Arena στις 13/12.
