Ντόντσιτς: «Βρίσκομαι σε εξαιρετική κατάσταση - Στόχος το πρωτάθλημα»

Ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε ενόψει της νέας σεζόν με τους Λέικερς στο NBA.

Επιστροφή για τον Λούκα Ντόντσιτς στο Λος Άντζελες, με τον Σλοβένο σταρ να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράσης τους τελευταίους μήνες. Με την αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο 27χρονος πλέον είναι ο άνθρωπος που θα πρέπει να οδηγήσει την ομάδα του σε μεγάλες νίκες.

Ο Ντόντσιτς μίλησε στη Media Day των Λέικερς και ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα, ενώ τόνισε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Ντόντσιτς είπε

«Πρωτάθλημα, γιατί αν αυτός δεν είναι ο στόχος σου, δεν ξέρω τι κάνεις εδώ», δήλωσε ο Ντόντσιτς. «Θα ήθελα όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, να δίνουμε τα πάντα κάθε μέρα.

Προφανώς, είναι μια νέα πρόκληση (μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν). Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση στην καριέρα μου, οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα. Αλλά αισθάνομαι υπέροχα. Είμαι ενθουσιασμένος. Και όπως είπα, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω.

Αισθάνομαι υπέροχα. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που δεν είχα υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα, οπότε μπόρεσα να ξεκουραστώ λίγο περισσότερο», είπε. «Πνευματικά και σωματικά, βρίσκομαι σε εξαιρετική κατάσταση».