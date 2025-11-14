Μια από τις εικόνες που έγιναν viral την τελευταία εβδομάδα ήταν και η στιγμή που ο Τι Τζέι Σορτς «μετέφερε» στον Κένεθ Φαρίντ το παπούτσι που του είχε βγει στο ματς με την Παρί.

Μία από τις φάσεις που θα μνημονεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν θα είναι και αυτή με το... παπούτσι του Κένεθ Φαρίντ στο παιχνίδι με την Παρί.

Όπως είναι γνωστό ο Αμερικανός σέντερ έπαιξε για μερικά δευτερόλεπτα χωρίς το ένα του παπούτσι και σε αυτό το διάστημα πρόλαβε να μοιράσει τάπα, να τρέξει όλο το γήπεδο, να πάρει επιθετικό ριμπάουντ και να κερδίσει και δύο βολές.

Εκείνος που είχε... πετάξει εκτός παρκέ το παπούτσι που του είχε βγει ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος μάλιστα ήταν και εκείνος που του το πήγε πίσω λύνοντας και τα κορδόνια προκειμένου να το φορέσει πάλι άμεσα.

Αμέσως έγινε λόγος για το... πόσο μεγάλο ήταν το παπούτσι στα χέρια του Σορτς με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σχετικό meme με... γιγάντιο παπούτσι στα και να κανει τον γύρο του διαδικτύου. Ο Σορτς το αντιμετώπισε με μπόλικο χιούμορ κάνοντας και την σχετική ανάρτηση προς τον Κένεθ Φάριντ.

«Φίλε κάνουν αστεία αλλά εγώ προσπάθησα μόνο να είμαι καλός συμπαίκτης» ανέφερε ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού με τα ανάλογα emojis να κλαίνε στα γέλια.