ΛεΜπρόν: Πλησιάζει το ντεμπούτο του, σύμφωνα με τον Σαράνια

Λεμπρόν
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, μετράει αντίστροφα για το ντεμπούτο του στη φετινή σεζόν, καθώς φαίνεται να αφήνει πίσω το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, φαίνεται να έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό που αντιμετωπίζει, και ετοιμάζεται για το φετινό του ντεμπούτο.

Πιο συγκεκριμένα, ο «βασιλιάς» ταλαιπωρείται εδώ και αρκετό καιρό από ισχιαλγία στην αριστερή του πλευρά. Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια, ο ΛεΜπρόν θα επαναξιολογηθεί σε μία με δύο εβδομάδες και επόμενο βήμα να ενταχθεί στο πέντε εναντίον πέντε.

Νόβακ Τζόκοβιτς

Lakers' LeBron James has officially been cleared for contact basketball activities and will be re-evaluated in one to two weeks. Next step, ramping up to 5-on-5 action. https://t.co/jAUEPz7X3B

 

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

