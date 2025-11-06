ΛεΜπρόν: Πλησιάζει το ντεμπούτο του, σύμφωνα με τον Σαράνια
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, φαίνεται να έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό που αντιμετωπίζει, και ετοιμάζεται για το φετινό του ντεμπούτο.
Πιο συγκεκριμένα, ο «βασιλιάς» ταλαιπωρείται εδώ και αρκετό καιρό από ισχιαλγία στην αριστερή του πλευρά. Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια, ο ΛεΜπρόν θα επαναξιολογηθεί σε μία με δύο εβδομάδες και επόμενο βήμα να ενταχθεί στο πέντε εναντίον πέντε.
Δείτε ΕπίσηςΤζόκοβιτς: Καραγκούνης, Χουάντσο και Γκραντ στο Telekom Center Athens για να τον απολαύσουν
Lakers' LeBron James has officially been cleared for contact basketball activities and will be re-evaluated in one to two weeks. Next step, ramping up to 5-on-5 action. https://t.co/jAUEPz7X3B
— Shams Charania (@ShamsCharania) November 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.