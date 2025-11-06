Το FBI ξεκίνησε έρευνα για σκάνδαλο στοιχηματισμού στο NCAA
Περισσότεροι από 30 παίκτες του κολεγιακού πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ βρίσκονται υπό διερεύνηση από το NCAA, ενώ συνεχίζονται οι αναφορές για έρευνες του FBI, σύμφωνα με το Front Office Sports.
Όταν το FBI πραγματοποίησε δεκάδες συλλήψεις στις 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας για στοιχηματισμό που αφορούσε παίκτες και προπονητές του NBA, μεταξύ των οποίων οι Τσόνσι Μπίλαπς και Τέρι Ροζίερ, είχε ξεκαθαρίσει ότι οι έρευνες δεν επεκτείνονταν στο κολεγιακό μπάσκετ.
Ωστόσο, το NCAA, του οποίου η σεζόν ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, αναμένεται να αποτελέσει τον επόμενο στόχο! Συγκεκριμένα, το NCAA και οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν ανοίξει έρευνες για υπόθεση στοιχηματισμού στη Division I του κολεγιακού μπάσκετ!
Στις έρευνες φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον 30 εν ενεργεία και πρώην παίκτες. Παρεμπιπτόντως, οι περισσότερες από τις ομάδες που εμπλέκονται δεν ανήκουν στα ισχυρά power-conference προγράμματα, αλλά σε ομάδες της Division I που χαρακτηρίζονται ως mid-majors.
