Λέικερς: Πουλάει και αποχωρεί η οικογένεια Μπας
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τη διοίκηση των Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς η σύμφωνα με το ESPN, η οικογένεια Μπας αποφάσισε να πουλήσει το 17,8% των μέτοχων της στους νέους ιδιοκτήτες της ομάδας.
Τα αδέρφια Μπας ψήφισαν και η πλειοψηφία αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα που επιτρέπει σε έναν μειοψηφούντα μέτοχο να κάνει μια μεγάλη πώληση και να πουλήσει και το δικό του ποσοστό, κάτι που συνδεόταν με την πώληση του Ουόλτερ στους Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ.
Η οικογένεια Μπας θα αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Λος Άντζελες Λέικερς, οδηγώντας στο φινάλε της σχέσης των δύο πλευρών, η οποία ξεκίνησε το 1979, όταν κι ο Τζέρι Μπας αγόρασε την ομάδα. Μάλιστα, η Τζίνι δεν θα μπορέσει να παραμείνει κυβερνήτης των 18 φορές πρωταθλητών όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς για αυτή την θέση πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 15% του συλλόγου.
«Ως οικογένεια, αποφασίσαμε να πουλήσουμε τις υπόλοιπες μετοχές του Buss Family Trust στο γκρουπ του Μπομπ Άιγκερ, στο πλαίσιο της εν εξελίξει συναλλαγής. Αγαπάμε τους Λέικερς και τους οπαδούς τους και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Λος Άντζελες. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να προχωρήσουμε και να αποχωρήσουμε με αξιοπρέπεια, όσο ακόμα μπορούμε», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας Μπας.
Με αυτό τον τρόπο θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της προσφοράς και της παρουσίας της οικογένειας Μπας στην ομάδα του Λος Άντζελες.
Breaking: The Buss family has decided to sell its remaining 17.8% ownership stake in the Los Angeles Lakers to new majority owners Josh Kushner and Bob Iger, sources tell ESPN.
The Buss family trust -- composed of siblings Jeanie, Jim, Johnny, Janie, Joey and Jesse -- received… pic.twitter.com/hPVqOvsuZ0— Shams Charania (@ShamsCharania) August 17, 2026
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