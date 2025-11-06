Μπάσεϊ - Παναθηναϊκός: Τι έκανε στην ήττα των Γκρίζλις από τους Ρόκετς (vid)

Νίκος Καρφής
Mπάσει
Ο Τσαρλς Μπάσεϊ βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού και πριν λίγες ώρες αγωνίστηκε στο ματς των Γκρίζλις με τους Ρόκετς.

Ο Παναθηναϊκός αναζητά ενίσχυση στο «5» μετά και τον τραυματισμό του Γιούρτσεβεν. Στη λίστα του τριφυλλιού βρίσκεται ο 25χρονος Τσαρλς Μπάσεϊ που στο παρελθόν έπαιξε σε Σίξερς και Σπερς, ενώ πλέον αγωνίζεται στο Μέμφις.

Ο στόχος των πράσινων πάτησε για δεύτερη φορά παρκέ φέτος σε ματς της regular season με τη φανέλα των αρκούδων, αφού αγωνίστηκε για 15:20 στην ήττα από τους Ρόκετς. Τελείωσε την αναμέτρηση με 4 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Είχε 2/5 δίποντα και 1 βολή σε άλλη μια κακή εμφάνιση που έκανε το Μέμφις φέτος, έχοντας ξεκινήσει μουδιασμένα τη σεζόν και έχοντας να διαχειριστεί την κατάσταση με τον Μοράντ.

Μπάσεϊ
     

