Μπάσεϊ - Παναθηναϊκός: Τι έκανε στην ήττα των Γκρίζλις από τους Ρόκετς (vid)
Ο Παναθηναϊκός αναζητά ενίσχυση στο «5» μετά και τον τραυματισμό του Γιούρτσεβεν. Στη λίστα του τριφυλλιού βρίσκεται ο 25χρονος Τσαρλς Μπάσεϊ που στο παρελθόν έπαιξε σε Σίξερς και Σπερς, ενώ πλέον αγωνίζεται στο Μέμφις.
Ο στόχος των πράσινων πάτησε για δεύτερη φορά παρκέ φέτος σε ματς της regular season με τη φανέλα των αρκούδων, αφού αγωνίστηκε για 15:20 στην ήττα από τους Ρόκετς. Τελείωσε την αναμέτρηση με 4 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Είχε 2/5 δίποντα και 1 βολή σε άλλη μια κακή εμφάνιση που έκανε το Μέμφις φέτος, έχοντας ξεκινήσει μουδιασμένα τη σεζόν και έχοντας να διαχειριστεί την κατάσταση με τον Μοράντ.
Disrupt & Fly ✈️— Memphis Grizzlies (@memgrizz) November 6, 2025
📺 @FDSN_Grizzlies pic.twitter.com/9d8DaVSLmM
