Ράπτορς-Μπακς 128-100: Τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Οι Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκαν σε κακή βραδιά στο Τορόντο και γνώρισαν την ήττα από τους Ράπτορς με 128-100, υποχωρώντας στο 5-3 στην κατάταξη, μία ημέρα μετά το διπλό στην Ιντιανάπολις.
Τα «Ελάφια» έμειναν από νωρίς πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά και τελικά υπέστησαν την πιο βαριά ήττα της σεζόν.
Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στην τέταρτη περίοδο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Ράπτορς
- 22 πόντοι
- 9/14 δίποντα
- 4/6 βολές
- 8 ριμπάουντ
- 3 ασίστ
- 1 μπλοκ
- 1 λάθος
- 3 φάουλ
- 23:43 λεπτά συμμετοχής
