Δείτε σε video τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Τορόντο Ράπτορς τα ξημερώματα της Τετάρτης 5/11.

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκαν σε κακή βραδιά στο Τορόντο και γνώρισαν την ήττα από τους Ράπτορς με 128-100, υποχωρώντας στο 5-3 στην κατάταξη, μία ημέρα μετά το διπλό στην Ιντιανάπολις.

Τα «Ελάφια» έμειναν από νωρίς πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά και τελικά υπέστησαν την πιο βαριά ήττα της σεζόν.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στην τέταρτη περίοδο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Ράπτορς