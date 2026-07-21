Ο Τάιλερ Χίρο δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του που θα φορέσει τη φανέλα των Μπακς.

Το μεγάλο trade του καλοκαιριού, είναι αυτό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ. Για πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα του στο NBA, ο «greek freak» θα παίξει σε άλλη ομάδα, μιας και από την πρώτη ημέρα που βρέθηκε στις ΗΠΑ, φορούσε τη φανέλα των Μπακς.

Για να μπορέσουν οι Χιτ να κάνουν δικό τους τον Γιάννη, δώσανε σημαντικούς παίκτες και ένας από αυτούς, είναι ο Τάιλερ Χίρο. Ο 26χρονος γκαρντ, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube, που δείχνει την αντίδρασή του, όταν έμαθε για το trade.

Ο Χίρο δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά και τον ενθουσιασμό του, μιας και θα παίξει στην πόλη την οποία μεγάλωσε. Μάλιστα είπε: «Πίσω στο σπίτι μου, φίλε».

Δείτε το βίντεο