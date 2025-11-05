Οι Ράπτορς υποχρέωσαν τους Μπακς στην πιο βαριά ήττα της σεζόν

Οι Τορόντο Ράπτορς (4-4) επικράτησαν των Μιλγουόκι Μπακς (5-3) με 128-100 και, ταυτόχρονα, υποχρέωσαν τα «Ελάφια» στην πιο βαριά ήττα της σεζόν, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην αγωνίζεται στην τέταρτη περίοδο.

Οι Ράπτορς πέτυχαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στη regular season, επικρατώντας με 128-100 των Μπακς στο Τορόντο. Τα «Ελάφια» εμφανίστηκαν χωρίς ενέργεια, μόλις μία ημέρα μετά τη νίκη τους στην Ιντιάνα, και υποχώρησαν στο 5-3 στην κατάταξη (3-1 εντός έδρας, 2-2 εκτός).

Ο Σκότι Μπαρνς και ο Αρ Τζέι Μπάρετ σημείωσαν από 23 πόντους έκαστος, ενώ ο Ιμάνουελ Κουίκλι και ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι πρόσθεσαν από 15 πόντους για τους Καναδούς. Έτσι, οι Ράπτορς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-4, υποχρεώνοντας το Μιλγουόκι στην πιο βαριά ήττα της σεζόν.

Όσον αφορά τους Μπακς, που γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους στους τελευταίους τρεις αγώνες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γέμισε τη στατιστική του με 22 πόντους (9/14 δίποντα, 4/6 βολές), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 23:43.

Από εκεί και πέρα, ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε 18 πόντους για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 11/38 τρίποντα, τη χαμηλότερη επίδοση της χρονιάς. Εξάλλου, η προηγούμενη χαμηλότερη επίδοση ήταν τα 13 τρίποντα σε αγώνα με τους Καβαλίερς στις 26 Οκτωβρίου.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς είναι οι Μπουλς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/11 στις 03:00) στο Fiserv Forum.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-29, 73-54, 105-80, 128-100.