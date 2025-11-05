Οι Σικάγο Μπουλς (6-1) ολοκλήρωσαν μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς (5-2), επικρατώντας με 113-111 και επιστρέφοντας από το -24, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να σημειώνει το νικητήριο τρίποντο στα 3.2" πριν από το τέλος!

Οι Μπουλς έφτασαν τις έξι νίκες στους πρώτους επτά αγώνες της regular season έπειτα από το 113-111 επί των Σίξερς, μολονότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ ακόμα και με 24 πόντους στη δεύτερη περίοδο (41-65)!

Ο Τζος Γκίντεϊ έκανε triple-double με 29 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ ο Νίκολα Βούτσεβιτς (19 πόντοι, 10 ριμπάουντ) πέτυχε το νικητήριο τρίποντο 3.2" πριν από το τέλος, σφραγίζοντας τη μεγάλη ανατροπή.

Παρεμπιπτόντως, ο Γκίντεϊ έγινε ο πρώτος παίκτης των Σικάγο Μπουλς που καταγράφει triple-double σε back-to-back αγώνες μετά τον Μάικλ Τζόρνταν, το 1989! Επιπλέον, ήταν εκείνος που έδωσε την ασίστ στον Βούτσεβιτς, με τον Μαυροβούνιο ψηλό να σκοράρει από τη γωνία και να χαρίζει τη νίκη στο Σικάγο.

Πάντως, η Φιλαδέλφεια είχε την ευκαιρία της στο φινάλε, ωστόσο ο Κουέντιν Γκράιμς αστόχησε σε τρίποντο. Οι Σίξερς σημείωσαν 45 πόντους στην πρώτη περίοδο, όμως έμειναν στους 16 στην τέταρτη, παρά τις προσπάθειες των Μάξεϊ (39 πόντοι, 14/26 σουτ) και Εμπίντ (20 πόντοι).

Τα δωδεκάλεπτα: 27-45, 56-75, 84-95, 113-111.