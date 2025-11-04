Πέισερς - Μπακς 115-117: Buzzer beater ο Γιάννης και... τέζα οι Πέισερς!

Γιώργος Κούβαρης
Με buzzer beater του τρομερού Γιάννη Αντετοκούνμπο (33π., 13ριμπ., 5ασ.) οι Μιλγουόκι Μπακς απέδρασαν από την Ιντιανάπολις, κερδίζοντας σε... χρόνο μηδέν τους Πέισερς με 117-115!

Παράταση; Στην Ιντιανάπολις; Τον Γιάννη τον ρώτησε κανείς;

Με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν εκείνος που θα αποφάσιζε για την τύχη του αγώνα Πέισερς - Μπακς θέλοντας να ξεπληρώσει και το... χρέος για το λάθος του στο παιχνίδι που είχε προηγηθεί κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς και το οποίο στέρησε από την ομάδα του τη δυνατότητα της νίκης το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Ουισκόνσνιν.

Με υποδειγματικό turnaround jumper και έχοντας μπροστά του δύο παίκτες των Πέισερς και δη τους Νέσμιθ και Τζάκσον, έστειλε την μπάλα στο καλάθι και χάρισε στους Μπακς την 5η νίκη τους ύστερα από τα επτά πρώτα ματς της σεζόν.

To νικητήριο καλάθι του Γιάννη

 

Με το νικητήριο καλάθι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα της δική τους, εξαιρετικής εμφάνισης στο «Gainbridge Fieldhouse» της Ιντιανάπολις καθώς σε 32 λεπτά συμμετοχής είχε 33 πόντους με 13/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/9 βολές, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη.

Οι Μπακς ευτύχησαν να έχουν άλλους πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, βάζοντας όλοι το χεράκι τους για την εκτός έδρας νίκη της ομάδας τους. Συγκεκριμένα τον Greek Freak ακολούθησαν οι Κούζμα (15π.,5ριμπ.), Γκριν (13π., 4/8τρ.), Άντονι (11π.), Τρέντ Τζούνιορ (11π.) και Ρόλινς (10π.)

Στον αντίποδα οι Πέισερς που προσπάθησαν για την ανατροπή στην τελευταία περίοδο του αγώνα και έχοντας πολλά προβλήματα με απουσίες, ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 32 πόντους με 11/24 εντός παιδιάς, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Αϊζάια Τζάκσον (21π.), Τζαράς Γουόκερ (18π.) και Άαρον Νέσμιθ (17π.)

Τα πεπραγμένα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

  • Χρόνος Συμμετοχής: 32:00'
  • Πόντοι 33
  • Δίποντα: 13/19
  • Τρίποντα: 1/2
  • Βολές: 4/9
  • Ριμπάουντ: 13 (8 αμυντικά - 5 επιθετικά)
  • Ασίστ: 5
  • Κλεψίματα: 2
  • Τάπες: -
  • Λάθη: 3

Τα δωδεκάλεπτα: 22-31, 53-56, 77-84, 115-117.

Indiana PacersMINPTSOREBDREBREBASTSTLBLKTOFGFG%3PT3PT%FTFT%PF+/-
#43Pascal Siakam3832235831311-2445.8%1-616.7%9-1275.0%3-8
#22Isaiah Jackson2921461012118-1266.7%0-00.0%5-683.3%3-7
#5Jarace Walker381817850027-1546.7%2-633.3%2-450.0%3-10
#23Aaron Nesmith341734711015-1631.3%2-922.2%5-683.3%3-9
#29Quenton Jackson20702240011-425.0%0-10.0%5-771.4%3+11
#25Jeremiah Robinson-Earl7210100001-250.0%0-10.0%0-00.0%0+8
#13Tony Bradley7421300011-1100.0%0-00.0%2-2100.0%2+1
#32Jay Huff14003321200-10.0%0-10.0%0-00.0%1+3
#3Mac McClung2000000000-10.0%0-10.0%0-00.0%1-7
#10RayJ Dennis8301100011-425.0%0-20.0%1-1100.0%0-13
#26Ben Sheppard20501121002-540.0%1-250.0%0-00.0%2+9
#4Taelon Peter11301110001-333.3%1-333.3%0-00.0%10
#12Johnny Furphy13312300011-250.0%1-1100.0%0-00.0%2+12
TEAM TOTALS11514314524841139-9043.3%8-3324.2%29-3876.3%24

Milwaukee BucksMINPTSOREBDREBREBASTSTLBLKTOFGFG%3PT3PT%FTFT%PF+/-
#34Giannis Antetokounmpo32335813520314-2166.7%1-250.0%4-944.4%4+8
#3Myles Turner32916710523-742.9%2-633.3%1-250.0%3+7
#5Gary Trent Jr.341102221003-1225.0%3-1030.0%2-2100.0%4+8
#20AJ Green291301130014-850.0%4-850.0%1-250.0%4+3
#13Ryan Rollins281005571074-850.0%2-450.0%0-10.0%1-4
#12Taurean Prince21603301002-633.3%2-450.0%0-00.0%3+6
#9Bobby Portis16811210023-742.9%2-540.0%0-00.0%3-5
#18Kyle Kuzma161514500005-1050.0%1-333.3%4-4100.0%1-6
#00Jericho Sims5101100000-00.0%0-00.0%1-250.0%1-7
#17Amir Coffey4000010000-10.0%0-10.0%0-00.0%1-4
#50Cole Anthony231113441034-850.0%3-475.0%0-00.0%3+4
#43Thanasis AntetokounmpoDNP - COACH'S DECISION
#11Gary HarrisDNP - COACH'S DECISION
#44Andre Jackson Jr.DNP - COACH'S DECISION
#19Mark SearsDNP - COACH'S DECISION
TEAM TOTALS1179344324651842-8847.7%20-4742.6%13-2259.1%28
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

