Με buzzer beater του τρομερού Γιάννη Αντετοκούνμπο (33π., 13ριμπ., 5ασ.) οι Μιλγουόκι Μπακς απέδρασαν από την Ιντιανάπολις, κερδίζοντας σε... χρόνο μηδέν τους Πέισερς με 117-115!

Παράταση; Στην Ιντιανάπολις; Τον Γιάννη τον ρώτησε κανείς;

Με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν εκείνος που θα αποφάσιζε για την τύχη του αγώνα Πέισερς - Μπακς θέλοντας να ξεπληρώσει και το... χρέος για το λάθος του στο παιχνίδι που είχε προηγηθεί κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς και το οποίο στέρησε από την ομάδα του τη δυνατότητα της νίκης το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Ουισκόνσνιν.

Με υποδειγματικό turnaround jumper και έχοντας μπροστά του δύο παίκτες των Πέισερς και δη τους Νέσμιθ και Τζάκσον, έστειλε την μπάλα στο καλάθι και χάρισε στους Μπακς την 5η νίκη τους ύστερα από τα επτά πρώτα ματς της σεζόν.

To νικητήριο καλάθι του Γιάννη

Με το νικητήριο καλάθι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα της δική τους, εξαιρετικής εμφάνισης στο «Gainbridge Fieldhouse» της Ιντιανάπολις καθώς σε 32 λεπτά συμμετοχής είχε 33 πόντους με 13/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/9 βολές, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη.

Οι Μπακς ευτύχησαν να έχουν άλλους πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, βάζοντας όλοι το χεράκι τους για την εκτός έδρας νίκη της ομάδας τους. Συγκεκριμένα τον Greek Freak ακολούθησαν οι Κούζμα (15π.,5ριμπ.), Γκριν (13π., 4/8τρ.), Άντονι (11π.), Τρέντ Τζούνιορ (11π.) και Ρόλινς (10π.)

Στον αντίποδα οι Πέισερς που προσπάθησαν για την ανατροπή στην τελευταία περίοδο του αγώνα και έχοντας πολλά προβλήματα με απουσίες, ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 32 πόντους με 11/24 εντός παιδιάς, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Αϊζάια Τζάκσον (21π.), Τζαράς Γουόκερ (18π.) και Άαρον Νέσμιθ (17π.)

Τα πεπραγμένα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Χρόνος Συμμετοχής: 32:00'

Πόντοι 33

Δίποντα: 13/19

Τρίποντα: 1/2

Βολές: 4/9

Ριμπάουντ: 13 (8 αμυντικά - 5 επιθετικά)

Ασίστ: 5

Κλεψίματα: 2

Τάπες: -

Λάθη: 3

Τα δωδεκάλεπτα: 22-31, 53-56, 77-84, 115-117.

Indiana Pacers MIN PTS OREB DREB REB AST STL BLK TO FG FG% 3PT 3PT% FT FT% PF +/- #43 Pascal Siakam 38 32 2 3 5 8 3 1 3 11-24 45.8% 1-6 16.7% 9-12 75.0% 3 -8 #22 Isaiah Jackson 29 21 4 6 10 1 2 1 1 8-12 66.7% 0-0 0.0% 5-6 83.3% 3 -7 #5 Jarace Walker 38 18 1 7 8 5 0 0 2 7-15 46.7% 2-6 33.3% 2-4 50.0% 3 -10 #23 Aaron Nesmith 34 17 3 4 7 1 1 0 1 5-16 31.3% 2-9 22.2% 5-6 83.3% 3 -9 #29 Quenton Jackson 20 7 0 2 2 4 0 0 1 1-4 25.0% 0-1 0.0% 5-7 71.4% 3 +11 #25 Jeremiah Robinson-Earl 7 2 1 0 1 0 0 0 0 1-2 50.0% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0 +8 #13 Tony Bradley 7 4 2 1 3 0 0 0 1 1-1 100.0% 0-0 0.0% 2-2 100.0% 2 +1 #32 Jay Huff 14 0 0 3 3 2 1 2 0 0-1 0.0% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 1 +3 #3 Mac McClung 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0.0% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 1 -7 #10 RayJ Dennis 8 3 0 1 1 0 0 0 1 1-4 25.0% 0-2 0.0% 1-1 100.0% 0 -13 #26 Ben Sheppard 20 5 0 1 1 2 1 0 0 2-5 40.0% 1-2 50.0% 0-0 0.0% 2 +9 #4 Taelon Peter 11 3 0 1 1 1 0 0 0 1-3 33.3% 1-3 33.3% 0-0 0.0% 1 0 #12 Johnny Furphy 13 3 1 2 3 0 0 0 1 1-2 50.0% 1-1 100.0% 0-0 0.0% 2 +12 TEAM TOTALS 115 14 31 45 24 8 4 11 39-90 43.3% 8-33 24.2% 29-38 76.3% 24