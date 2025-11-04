Ο Μάιλς Τέρνερ αποδοκιμάστηκε έντονα στην Ιντιανάπολις στο πρώτο του ματς ως αντίπαλος των Πέισερς, με τον ίδιο να κάνει την χαρακτηριστική κίνηση ότι έκλεισε ένα βιβλίο για εκείνον, ενώ παράλληλα έβγαλε και την πικρία του για την υποδοχή που είχε.

Κατά τη διάρκεια του tribute video πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Αμερικανός σέντερ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό των Πέισερς.

Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Ιντιανάπολις και επέλεξε την free agency μετακομίζοντας στους Μιλγουόκι Μπακς.

Την ώρα της γιούχας, ο Τέρνερ έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του ότι έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα για εκείνον το βιβλίο των Ιντιάνα Πέισερς.

Μετά το τέλος όπου οι Μπακς επικράτησαν με 117-115 χάρη στο buzzer beater του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μάλιστα, έβγαλε και την πικρία του όσον αφορά την υποδοχή που είχε στην πρώτη του επιστροφή ως αντίπαλος των Πέισερς.

«Ήταν αποκαρδιωτικό, φίλε, ήταν απογοητευτικό. Δίνεις 10 χρόνια από τη ζωή σου, το αίμα σου, τον ιδρώτα σου, τα δάκρυά σου. Δέχεσαι μειώσεις αποδοχών, ακούς φήμες για ανταλλαγές, προσπαθείς να κάνεις τα πάντα με τον σωστό τρόπο, και καμιά φορά τα πράγματα έχοντας έτσι. Είναι εντάξει. Το δέχομαι. Νομίζω ότι πολλοί θα πουν πως είπα διάφορα, αλλά πιστεύω πως ο κόσμος θέλει να φτιάχνει τις δικές του ιστορίες και να τις παρουσιάζει όπως τον βολεύει. Ό,τι είναι, είναι, φίλε. Όπως λέω πάντα, το δέχεσαι, σηκώνεις το κεφάλι και προχωράς» ήταν τα λόγια του Τερνερ μετά το τέλος.

