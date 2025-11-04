Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το buzzer beater του Έλληνα σούπερ σταρ από όλες τις οπτικές γωνίες

Γιώργος Κούβαρης
Γιαννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με buzzer beater στην Ιντιανάπολις χάρισε τη νίκη στους Μπακς επί των Πέισερς με 117-115. Απολαύστε το μεγάλο καλάθι του Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο Greek Freak ήταν εκείνος που «αποφάσισε» για το τελικό αποτέλεσμα στο «Gainbridge Fieldhouse» της Ιντιανάπολις.

Με περίσσια αυτοπεποίθηση πήρε την τελευταία επίθεση της ομάδας του και με ένα πολύ δύσκολο σουτ μέσης απόστασης χάρισε στους Μπακς τη νίκη με 117-115.

Αυτή ήταν η 5η νίκη για την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η οποία έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του!

Το νικητήριο καλάθι του Γιάννη από όλες τις οπτικές γωνίες

 

@Photo credits: @Bucks
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     