Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με buzzer beater στην Ιντιανάπολις χάρισε τη νίκη στους Μπακς επί των Πέισερς με 117-115. Απολαύστε το μεγάλο καλάθι του Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο Greek Freak ήταν εκείνος που «αποφάσισε» για το τελικό αποτέλεσμα στο «Gainbridge Fieldhouse» της Ιντιανάπολις.

Με περίσσια αυτοπεποίθηση πήρε την τελευταία επίθεση της ομάδας του και με ένα πολύ δύσκολο σουτ μέσης απόστασης χάρισε στους Μπακς τη νίκη με 117-115.

Αυτή ήταν η 5η νίκη για την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η οποία έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του!

Το νικητήριο καλάθι του Γιάννη από όλες τις οπτικές γωνίες

GIANNIS ANTETOKOUNMPO KNOCKS DOWN THE FADEAWAY FOR THE GAME-WINNING @TISSOT BUZZER-BEATER ‼️



🚨⏰ Everyone Gets 24 pic.twitter.com/whlDHen5zt — NBA (@NBA) November 4, 2025