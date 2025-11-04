Ο Γιάννης έχει... προηγούμενα με τους Ιντιάνα Πέισερς και με το νικητήριο καλάθι του είχε έναν παραπάνω λόγο να χαρεί και να... τρολάρει τους φιλάθλους στην Ιντιανάπολις.

Κρατάει... χρόνια η κόντρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Ιντιάνα Πέισερς. Οπότε κάθε φορά που τους αντιμετωπίζει, έχει και ένα επιπλέον κίνητρο.

Τα πάντα είχαν ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2023, όταν οι Πέισερς είχαν πάρει την μπάλα του αγώνα που είχε πετύχει 64 πόντους και δεν μπόρεσε να την κρατήσει ως αναμνηστικό. Κάτι που είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις. Όχι μόνο στο NBA αλλά και σε όλα τα παρκέ του κόσμου.

Έκτοτε υπάρχει μια... κόντρα με τους Πέισερς. Και κάθε φορά που παίζει καλά, έχει και έναν επιπλέον λόγο για να το απολαμβάνει. Πόσω μάλλον όταν σημειώνει και το νικητήριο καλάθι της αναμέτρησης για το 117-115 της ομάδας, συνδυάζοντας την clutch στιγμή του με μια ολοκληρωτική εμφάνιση.

Και δεν ήταν και ο μοναδικός λόγος καθώς οι φίλοι των Πέισερς αποδοκίμασαν έντονα τον Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος αποχώρησε από την Ιντιάνα για να μετακομίσει στο Μιλγουόκι. Και με αυτόν τον τρόπο τους «τρόλαρε» και τους «απάντησε» μετά το τέλος του αγώνα καθώς τους προέτρεψε να... γιουχάρουν!

Συνολικά ο Greek Freak είχε 33 πόντους με 13/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/9 βολές, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη.

Δείτε την εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ στην Ιντιανάπολις...

Giannis went wild and hit the game winner. 😤



33 PTS | 13 REB | 5 AST | 2 STL | 67% FG pic.twitter.com/XY2VAhu4Uc — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 4, 2025

...το buzzer beater...

GIANNIS HITS THE GAME WINNER AT THE BUZZER! pic.twitter.com/Tz0aoHxFXA November 4, 2025

...και το τρολάρισμα μετά το τέλος