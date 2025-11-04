Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης των Μπακς με τους Πέισερς, με τον αδερφό του Θανάση να τον... συγκρατεί μετά το buzzer beater για να μην παρεκτραπεί.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ καθόρισε την τύχη του αγώνα στην Ιντιανάπολις καθώς με δικό του buzzer beater έριξε στους Πέισερς στο καναβάτσο και χάρισε στους Μπακς τη νίκη με 117-115.

Αμέσως μετά έβαλε το δάχτυλο μπροστά στα χείλη του σαν να έλεγε στους φίλων των Πέισερς να σωπάσουν και στη συνέχεια τους προέτρεψε να γιουχάρουν.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έσπευσε να καθησυχάσει τον μικρότερο αδερφό του, καθώς κατέβασε το χέρι του και του είπε «ήρεμα, ήρεμα» όπως επίσης και «μπράβο» για το μεγάλο σουτ στο οποίο ευστόχησε.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο