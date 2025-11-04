Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης απάντησε στους οπαδούς των Πέισερς και ο Θανάσης τον συγκράτησε: «Ήρεμα, ήρεμα...»
Ο Έλληνας σούπερ σταρ καθόρισε την τύχη του αγώνα στην Ιντιανάπολις καθώς με δικό του buzzer beater έριξε στους Πέισερς στο καναβάτσο και χάρισε στους Μπακς τη νίκη με 117-115.
Αμέσως μετά έβαλε το δάχτυλο μπροστά στα χείλη του σαν να έλεγε στους φίλων των Πέισερς να σωπάσουν και στη συνέχεια τους προέτρεψε να γιουχάρουν.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έσπευσε να καθησυχάσει τον μικρότερο αδερφό του, καθώς κατέβασε το χέρι του και του είπε «ήρεμα, ήρεμα» όπως επίσης και «μπράβο» για το μεγάλο σουτ στο οποίο ευστόχησε.
Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο
GIANNIS IS WILDING 😂😂😂— Hater Report (@HaterReport_) November 4, 2025
• Hit the game winner
• Grabbed his crotch
• Told the crowd to be quiet
• Started booing the fans
THANASIS HAD TO TELL HIM TO CHILL LMAOOO
pic.twitter.com/Np4VhCnY5t
