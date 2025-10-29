Αντετοκούνμπο: Flash interview με ελληνικές λέξεις
Οι Μιλγούοκι Μπακς επικράτησαν των Νικς με (121-111) και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 3-1.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πραγματοποίησε ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση, έχοντας 37 πόντους, 8 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 7 ασίσ σε 33:10 λεπτά συμμετοχής. Αξιοσημείωτο το ελληνικό σχόλιο της ρεπόρτερ που έκανε συνέντευξη στον «Greak Freak» αμέσως μετά από τη λήξη του αγώνα, λέγοντάς του «ευχαριστώ» στην «flash interview».
Ο Έλληνας φόργουρντ απάντησε «παρακαλώ» και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια της ομάδας του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.