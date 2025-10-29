Αντετοκούνμπο: Flash interview με ελληνικές λέξεις

γιαννης αντετοκουνμπο
Οι Μπακς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, κερδίζοντας τους Νικς με (121-111) τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/10) και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί για ακόμη μια φορά μια μεγαλειώδη εμφάνιση.

Οι Μιλγούοκι Μπακς επικράτησαν των Νικς με (121-111) και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 3-1.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πραγματοποίησε ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση, έχοντας 37 πόντους, 8 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 7 ασίσ σε 33:10 λεπτά συμμετοχής. Αξιοσημείωτο το ελληνικό σχόλιο της ρεπόρτερ που έκανε συνέντευξη στον «Greak Freak» αμέσως μετά από τη λήξη του αγώνα, λέγοντάς του «ευχαριστώ» στην «flash interview».

Ο Έλληνας φόργουρντ απάντησε «παρακαλώ» και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια της ομάδας του.

 

@Photo credits: youtube/NBA on ESPN
     

