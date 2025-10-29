Παραδοχή Σακίλ Ο' Νιλ για Γιάννη: «Πιθανότατα να είναι καλύτερος παίκτης από εμένα στο prime του»

Ο Σακίλ Ο΄Νιλ υποστήριξε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο prime του είναι καλύτερος παίκτης από τον ίδιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αφήσει το στίγμα του στο NBA, έχοντας κερδίσει το σεβασμό πολλών θρύλων του αθλήματος. Μεταξύ αυτών και ο Σακίλ Ο'Νιλ, ο οποίος πολλές φορές έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Greek Freak.

Σε μία πρόσφατη παρουσία του σε podcast, ο παλαίμαχος σέντερ κλήθηκε να απαντήσει στο ποιος ήταν καλύτερος στο prime του, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι ο Γιάννης είναι ο καλύτερος από τους δύο.

«Είμαστε διαφορετικοί παίκτες, αλλά πιθανότατα πρέπει να πω τον Γιάννη. Το παιχνίδι έχει εξελιχθεί από τότε που έπαιζα και αυτό θέλεις, θέλεις την εξέλιξη».