Οι Μπακς επέστρεψαν στην έδρα τους και πήραν τη νίκη επί των Νικς με 121-111. Νέα τρομερή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς συνέχισαν με νίκη την πορεία τους στο φετινό πρωτάθλημα του NBA. Τα «ελάφια» υποδέχθηκαν τους Νιου Γιορκ Νικς και με μία μεγαλειώδη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπόρεσαν να επικρατήσουν με 121-111.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασαν στο 3-1 ενώ η ομάδα από τη Νέα Υόρκη έπεσε στο 2-2.

Μπακς - Νικς: Ο αγώνας

Στα πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να φτάσουν στο 18-10, ωστόσο οι γηπεδούχοι βρήκαν ξανά ρυθμό και εξαφάνισαν αυτό το προβάδισμα, με την πρώτη περίοδο να 27-26 υπέρ των Μπακς.

Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο η ομάδα από το Μιλγουόκι φαινόταν να μη μπορεί να ακολουθήσει τους Νικς. Ενδεικτικό είναι ότι για μία ακόμη φορά η διαφορά ανέβηκε, με τους φιλοξενούμενους μάλιστα να κλείνουν το ημίχρονο στο 71-59.

Επιστρέφοντας στη δράση για το δεύτερο μισό, οι Μπακς έπρεπε να βγάλουν αντίδραση, κάτι το οποίο έκαναν. Τα «ελάφια» μείωσαν ξανά τη διαφορά και μπόρεσαν να μπουν δυναμικά στη διεκδίκηση του παιχνιδιού, έχοντας στο τέλος της τρίτης περιόδου το 94-91 υπέρ τους.

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο οι διαφορές των δύο πλευρών φάνηκε να είναι μικρές. Οι Μπακς συνέχισαν να έχουν το προβάδισμα και έφτασαν τελικά στη νίκη με 121-111.

Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Greek Freak για μία ακόμη φορά μπόρεσε να δείξει την καλή επαφή που έχει με το καλάθι. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε 37 πόντους με 16/21 δίποντα και 5/7 βολές. Παράλληλα ο ίδιος μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ σε 33:10 λεπτά εντός παρκέ.

Στους 25 πόντους ακολούθησε ο Ράιαν Ρόλινς ενώ με 11 τελείωσε ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Τζλέιλεν Μπράνσον με 36 πόντους, 24 με 11 ριμπάουντ είχε ο Μάικαλ Μπρίτζες, 16 πόντους είχε ο Λάντρι Σάμετ και 10 ο Τζόρνταν Κλάρκσον.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-26, 59-71, 94-91, 121-111



