«Ο Γιάννης έδωσε μόνος του την απάντηση για το πόσο θα μείνει στο Μιλγουόκι: Είπε έξι - επτά μήνες και δεν το έβγαλε από το μυαλό του»

Ο δημοσιογράφος του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο σχετικά με το μέλλον του στους Μπακς, επισημαίνοντας ότι η παραμονή του στο Μιλγουόκι είναι μάλλον βραχυπρόθεσμη.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με δεδομένο ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως «αν σε 6 ή 7 μήνες αλλάξω την άποψή μου, νομίζω ότι είναι ανθρώπινο».

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, κλήθηκε να σχολιάσει πόσο καιρό πιστεύει ότι ο Γιάννης θα μείνει στο Μιλγουόκι, δίχως να αφήσει περιθώριο για παρερμηνείες.

«Ο Γιάννης απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Είπε 6–7 μήνες, δεν το έβγαλε απλώς από το μυαλό του. Αυτό που ουσιαστικά λέει είναι ότι θα κάνει μια νέα εκτίμηση στο τέλος της σεζόν. Ο Γιάννης χθες είπε ό,τι είχε να πει: θα ξεκινήσει τη σεζόν με τους Μπακς, μια απόφαση που πήρε το καλοκαίρι.

Ο Ντοκ Ρίβερς είπε επίσης ό,τι είχε να πει, τώρα η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί στη σεζόν. Οι Νικς και οι Μπακς σίγουρα συζήτησαν τον Αύγουστο. Αν ο Γιάννης ήθελε πραγματικά ανταλλαγή, πιθανότατα θα το είχε ζητήσει από τους Μπακς τον Ιούνιο.

Είναι ξεκάθαρο ότι η παραμονή του Γιάννη στο Μιλγουόκι είναι μάλλον βραχυπρόθεσμη. Η λίγκα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο τέλος εποχής του στους Μπακς. Δεν πρόκειται για προσβολή, αλλά για την πραγματικότητα, την οποία μπορείτε να διαπιστώσετε και από τα ίδια τα λόγια του Γιάννη».