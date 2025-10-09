Ρίβερς: Απάντησε για τα σενάρια που συνδέουν Γιάννη-Νικς
Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πριν δύο μέρες ότι οι ομάδες θα περιμένουν στη... γωνία για trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο ίδιος αποκάλυψε πως το περασμένο καλοκαίρι υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των Μπακς και των Νικς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Ντοκ Ρίβερς ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τη σύνδεση Γιάννη και Νικς και δεν δίστασε να απαντήσει.
«Ξέρετε, διάβασα ότι έλεγαν αρκετές συζητήσεις, που δεν έγιναν ποτέ. Ήταν μια συζήτηση όπου μια ομάδα τηλεφώνησε και ο Τζον (Χορστ) λέει όχι εδώ και 11 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί αυτή είναι μια ιστορία, αλλά υποθέτω ότι είναι. Μπορώ να σας πω ότι ο Τζον δεν έχει τηλεφωνήσει ποτέ σε ομάδα για τον Γιάννη. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Και μέχρι να συμβεί αυτό, δεν έχεις πραγματικά μια ιστορία».
Doc sets the record straight. pic.twitter.com/A3odmlXDkt— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 8, 2025
