Γιάννης για το μέλλον του: «Θέλω Μιλγουόκι, αλλά είναι ανθρώπινο αν αλλάξω γνώμη σε 6-7 μήνες»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε την πίστη του στους Μπακς, ωστόσο άφησε... ανοικτό το παράθυρο για αλλαγή πλεύσης στο μέλλον.

Είναι πλέον θρύλος των Μπακς, έχοντας οδηγήσει την ομάδα στο πρωτάθλημα του 2021. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει στο Μιλγουόκι με μέσω δηλώσεων του, έδειξε αποφασισμένος και έτοιμος να ηγηθεί των Μπακς, αλλά παραδέχθηκε ότι θα είναι «δύσκολο», προσθέτοντας ότι σε έξι ή επτά μήνες, θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη.

«Το έχω πει πολλές φορές, θέλω να βρεθώ σε μια κατάσταση που μπορώ να κερδίσω και τώρα είμαι εδώ. Πιστεύω σε αυτήν την ομάδα. Πιστεύω στους συμπαίκτες μου. Είμαι εδώ για να οδηγήσω αυτήν την ομάδα όπου μπορούμε να πάμε και σίγουρα θα είναι δύσκολο.

Τώρα, αν σε έξι, επτά μήνες αλλάξω γνώμη, νομίζω ότι είναι και ανθρώπινο, επιτρέπεται να πάρεις όποια απόφαση θέλεις, αλλά εγώ είμαι δεσμευμένος. Είμαι δεσμευμένος σε αυτήν την ομάδα», ΄ήταν τα λόγια του.

Πριν από δύο μέρες, ο Σαμς Σαράνια κράτησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας ότι οι ομάδες θα κρατήσουν περιουσιακά στοιχεία και θα περιμένουν την ευκαιρία τους.

