Η «δεύτερη Decision» του ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε έναν φίλο των Λέικερς να καταθέσει μήνυση κατά του Βασιλιά για εξαπάτηση.

Όλος ο κόσμος, όλοι οι λάτρεις του ΝΒΑ περίμεναν να δουν τι σήμαινε η αινιγματική ανάρτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς την Δευτέρα. Ο σταρ των Λέικερς με ανάρτηση του, είχε ενημερώσει τον κόσμο για μια ανακοίνωση την Τρίτη (19:00) και αρκετοί πίστεψαν πως θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν.

Ανέβασε video και έγραψε «η απόφαση όλων των αποφάσεων», φέρνοντας στο μυαλό όλων την περίφημη Decision του 2010. Τότε ο ΛεΜπρόν είχε ανακοινώσει στον κόσμο με ζωντανή σύνδεση μέσω ESPN πως «παίρνει τα ταλέντα του και τα πάει στο Μαϊάμι». Όμως Βασιλιάς τους έβγαλε όλους... offside, αφού το Decision Vol.2 αφορά διαφήμιση κονιάκ, του Hennessy. Eκεί που έδειχνε να είναι κοντά η απόσυρση, ο σταρ των Λέικερς δείχνει να έχει ακόμα βενζίνη στο ντεπόζιτο.

Αυτό δεν άφησε αναπάντητο ένας φίλος των λιμνάνθρωπων. Ο οπαδός των Λέικερς μήνυσε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς για την ανακοίνωση του θρύλου του NBA με τίτλο «Η Δεύτερη Απόφαση», ισχυριζόμενος ότι τον εξαπάτησε για εκατοντάδες δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Ο Άντριου Γκαρσία, 29 ετών, υπέβαλε αγωγή στην κομητεία του Λος Άντζελες, ισχυριζόμενος ότι πίστευε ότι ο σταρ των Λέικερς είχε υπονοήσει ότι θα αποσυρόταν όταν προανήγγειλε την επερχόμενη μεγάλη ανακοίνωση. Τώρα κατηγορεί τον Τζέιμς για «απάτη, εξαπάτηση, ψευδή δήλωση και για οποιαδήποτε βάση νομικής αποκατάστασης».

«Δεν θα το αγόραζα αν δεν επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί. Απλά και ξεκάθαρα», δήλωσε ο Γκαρσία στο TMZ.

Ο Γκαρσία ισχυρίζεται ότι ο Τζέιμς του οφείλει 865,66 δολάρια, αφού αγόρασε δύο εισιτήρια, καθώς πίστεψε πως θα ήταν ο τελευταίος αγώνας του Βασιλιά εναντίον της πρώην ομάδας του, των Κλίβελαντ Καβαλίερς, σύμφωνα με το TMZ.