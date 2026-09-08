Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα τιμήσουν με άγαλμα που θα τοποθετήσουν έξω από την Crypto.com Arena τον προπονητή Φιλ Τζάκσον.

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς ανακοίνωσαν την Τρίτη (8/9) ότι θα τιμήσουν τον Φιλ Τζάκσον, ο οποίος κατέκτησε στο Λος Άντζελες πέντε από τα 11 πρωταθλήματα του NBA που έχει κερδίσει συνολικά ως προπονητής, μια επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της λίγκας, με ένα άγαλμα που θα τοποθετηθεί στην Star Plaza, έξω από την Crypto.com Arena.

«Ο Φιλ Τζάκσον δικαίως αποτελεί συνώνυμο του πρωταθλητισμού στο μπάσκετ», δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος των Λέικερς, Τζίνι Μπας, σε ανακοίνωσή της.

«Η μοναδική του προσέγγιση στην προπονητική ανέδειξε στο έπακρο τις δυνατότητες ορισμένων από τους σπουδαιότερους αθλητές που πάτησαν ποτέ στα γήπεδα. Όταν αποδέχθηκε την πρόσκληση του πατέρα μου να ενταχθεί στους Λέικερς, η απαράμιλλη δημιουργικότητα του Φιλ και η αφοσίωσή του στην αριστεία αποκατέστησαν την πρωταγωνιστική θέση της ομάδας μας, χαρίζοντάς της πέντε πρωταθλήματα και θέτοντας έναν πήχη υψηλών απαιτήσεων για τις επόμενες γενιές» συνέχισε.

«Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να τιμούμε αυτή την κληρονομιά με το άγαλμα που τόσο πολύ του αξίζει» πρόσθεσε.

Το άγαλμα θα αποκαλυφθεί τον Απρίλιο

Το άγαλμα του Φιλ Τζάκσον θα αποκαλυφθεί στις 9 Απριλίου 2027, πριν από την αναμέτρηση των Λέικερς με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο Τζάκσον, 80 ετών, διετέλεσε προπονητής των Λέικερς για 11 σεζόν σε δύο διαφορετικές θητείες, από το 1999 έως το 2004 και από το 2005 έως το 2011.

Υπό την καθοδήγησή του, οι Λέικερς κατέκτησαν τρία πρωταθλήματα εφαρμόζοντας την περίφημη «τριγωνική επίθεση», με βασικούς πρωταγωνιστές τον Κόμπι Μπράιαντ και τον Σακίλ Ο'Νιλ. Ακολούθησαν δύο ακόμη τίτλοι, το 2009 και το 2010, με τον Μπράιαντ και τον Πάου Γκασόλ να αποτελούν τα σημεία αναφοράς της ομάδας.

Ο Τζάκσον οδήγησε τους Λέικερς σε πέντε πρωταθλήματα σε επτά συμμετοχές στους τελικούς του NBA. Η ομάδα κατέκτησε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα από το 2000 έως το 2002, ενώ πρόσθεσε δύο διαδοχικούς τίτλους το 2009 και το 2010.

Ο θρυλικός προπονητής εισήχθη στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame το 2007, ενώ συμπεριλήφθηκε και στη λίστα με τους 15 κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του NBA, όταν η λίγκα ανακοίνωσε τις επιλογές της στο πλαίσιο του εορτασμού για την 75η επέτειό της.

Το 9ο μέλος των Λέικερς με άγαλμα

Ο Φιλ Τζάκσον θα γίνει το ένατο μέλος στην ιστορία των Λέικερς που θα αποκτήσει άγαλμα στην Star Plaza, έξω από την Crypto.com Arena.

Θα πλαισιώσει τους Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Έλτζιν Μπέιλορ, Τσικ Χερν, Μάτζικ Τζόνσον, Πατ Ράιλι, Τζέρι Γουέστ, Σακίλ Ο'Νιλ και Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος διαθέτει δύο αγάλματα.

Το άγαλμα ανατέθηκε από τους Λέικερς και θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί από τον Όμρι Αμράνι, του Rotblatt Amrany Studio.

